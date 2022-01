700 km com um tanque: veja detalhes do Fiat Mobi 2022

Da Redação

O Fiat Mobi 2022 chegou ao mercado com algumas novidades – a principal, de acordo com a montadora, é a maior economia de combustível. Além disso, o compacto agora tem um sistema para monitoramento da pressão dos pneus.

No Fiat Mobi 2022, o ITPMS faz o acompanhamento contínuo dos compostos. Se o sistema detectar a perda de pressão em um ou mais deles, um alerta é emitido na cabine. Além de ser um aviso antecipado em caso de furos, serve como aviso quando os pneus estiverem com baixa pressão, contribuindo para que o compacto tenha a melhor eficiência possível por conta dos pneus calibrados adequadamente.

O motor Fire Evo foi adequado para atender às novas normas de emissões Proconve L-7 (PL7). Isso permite melhora no consumo de gasolina e etanol, tanto no ciclo urbano quanto no rodoviário. A redução de até 7,9% foi possível por conta de novos ajustes do gerenciamento eletrônico do motor, permitindo um consumo de até 15 km/l com gasolina no circuito rodoviário. Essa melhora permite que o Mobi possa rodar mais de 700 km com somente um tanque de combustível.

Quem faz uso do etanol terá partidas ainda mais rápidas por conta do sistema de pré-aquecimento de combustível, que dispensa o tanque auxiliar de gasolina no cofre do motor. Ele é ativado por sensores que detectam quando a temperatura externa está baixa e faz o aquecimento do etanol antes de sua queima no motor. Essa tecnologia facilita a ignição e reduz emissões de poluentes.

Além disso, o Fiat Mobi 2022 segue a lista de itens de série:

ar-condicionado,

direção hidráulica,

vidros e travas elétricas,

freios ABS,

e airbag duplo.

Clientes também poderão optar por

volante multifuncional com controles do som,

bluetooth com conexão simultânea para até dois smartphones,

sistema multimídia UConnect com tela de 7 polegadas,

conexão Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de fios.

O Fiat Mobi 2022 já está à venda nas versões Like e Trekking (clique nos nomes para ler a ficha técnica completa), com cinco opções de cores. Os preços são a partir de R$ 59.190 (Like) e R$ 62.290 (Trekking).