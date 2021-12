Pets no Kwai: 5 perfis que estão bombando na rede social

Da Redação, com assessoria

10/12/2021



Durante a pandemia de covid-19, as buscas por conteúdo relacionado a animais têm registrado recordes. Tanto que o interesse pelo assunto cresceu 20% em relação ao ano passado nas principais plataformas de pesquisa na internet. Como consequência, também houve aumento na procura por perfis nas redes sociais. Aqui, você conhece as histórias de perfis de pets no Kwai que estão bombando.

Bolt, Nhoque e Zorro são conhecidos nas redes sociais como “Os Pequenos Príncipes”. Fran e Emily, as mães do trio, já atuavam na internet no segmento de viagens, mas tiveram que mudar os rumos do conteúdo que costumavam produzir por conta da pandemia. Foi então que surgiu a ideia de criar um perfil para os cãezinhos e começar a dublá-los.

Emily ressalta que todos os vídeos criados pela dupla retratam a realidade e a personalidade dos bichinhos, com o viés sempre voltado para a comédia. “O Zorro é o mais engraçado, o Nhoque é o mais manhoso e o Bolt, o mais inteligente”, compara. O trio vai para a escolinha, faz atividades, testes e, principalmente, diverte os seguidores.

A rotina da família foi adaptada para o conforto dos cachorros e todo o conteúdo é feito respeitando o tempo dos três doguinhos. “Não basta ter um bichinho para dar carinho apenas quando chegar do trabalho. É sobre educar, dar atenção. Todo o amor que eles oferecem deve ser retribuído”, aponta Fran.

As estripulias dos Pequenos Príncipes têm repercutido bastante entre os perfis de pets no Kwai, no qual já somam mais de 750 mil seguidores. “Recebemos diariamente muitas mensagens de pessoas de todas as idades. Valorizamos tanto o apoio quanto o reconhecimento que a plataforma dá aos criadores”, comenta Emily.

Cláudia, dona da dupla felina, gosta muito de fotografia e criou um perfil dos dois gatinhos para deixar registrado os melhores momentos dos filhotes. Em 2019, a mãe dos pets começou a criar conteúdo em forma de vídeos curtos e, devido ao sucesso da iniciativa, não parou mais.

Os conteúdos são inspirados nas diferentes personalidades de cada um. Pedrinho tem um comportamento mais meigo e quieto, enquanto Paulinho é mais despojado e sem nenhuma timidez. Ambos, porém, adoram brincar. Cláudia também gosta de incentivar nos vídeos a adoção consciente. “Para você ser feliz não precisa ter um custo alto. Construir um elo de amor com o seu pet é muito importante para que ele reconheça seu dono como um porto seguro”, diz.

Os gatos não passeiam muito na rua, mas sempre que saem de casa são reconhecidos pelo público que os assiste no Kwai. “Sei o que os seguidores preferem. Então, meus conteúdos performam bem na plataforma”, explica Cláudia. “Nos feedbacks que recebo, os fãs contam que gostam de ver os gatinhos em situações fofas e engraçadas, pois esses vídeos acabam tornando o dia dessas pessoas melhor.”

Layla ganhou um pássaro Ring Neck de um amigo criador da espécie em 2017. Na hora em que foi escolher com qual ave ficaria, o que chamou a sua atenção foi aquela que não se furtou a dar uma bicada no seu dedo. Foi essa “ousadia” que ocasionou o amor à primeira vista da dona, que decidiu batizar o pet de Lulu.

Layla conta que essa relação foi sendo construída pouco a pouco. Nos vídeos curtos que produz, Lulu está sempre bastante animado e tem uma energia contagiante. O pássaro fala tão bem que imita até o sotaque da mãe. “Além de tagarelar, ele adora brincar e destruir as coisas”, comenta.

O conteúdo viral protagonizado pela ave tem se expandido de forma rápida e em grande escala entre os perfis de pets no Kwai. Em apenas quatro meses, Lulu já conquistou mais de 910 mil seguidores no app. “Fico muito contente porque nosso crescimento no app tem acontecido mais rapidamente do que em outras redes sociais. Isso sem contar que o público é diferenciado, pois costuma responder e interagir acima da média”, ressalta Layla.

Para quem deseja ser mãe ou pai de um pet como o Lulu, Layla afirma que é preciso ter tempo e dedicação diária, morar de preferência em uma casa (pois o Ring Neck fala muito alto) e colocar o animal como prioridade na sua vida. “É importante conscientizar as pessoas de que não é preciso ter um bichinho de estimação perfeito. O que vale é a chance de dar amor para qualquer pet”, aconselha.

Thiago e sua mulher, Marcela, sempre tiveram o desejo de ter um golden retriever. Em 2017, o casal finalmente realizou o sonho e aumentou a família. Hoje, Frederico cumpre um papel além de ser o pet da casa – é um verdadeiro popstar canino.

Vídeos divertidos com conteúdos sobre o comportamento e as brincadeiras praticadas pelo cão são publicados da forma mais bem humorada possível. Resultado: mais do que ser famoso na internet, Fred é reconhecido nas ruas.

Thiago gosta de deixar claro nos vídeos que um pet faz parte da família e a vida com cachorro é muito melhor. O dono do Frederico também dá dicas para quem quer se tornar tutor de um animal de estimação, mas ainda não tem certeza. “É necessário estar sempre em busca de conhecimento, e a internet tem muito conteúdo interessante para nos atualizarmos.”

No Kwai, o carisma do Fred tem feito o cachorro se destacar no segmento de pets dentro do app. “Vídeos curtos já são uma realidade e quem ainda não aderiu está perdendo tempo”, afirma Thiago. “Aqueles que pretendem ser criadores de conteúdo precisam surfar essa onda o mais rápido possível.”

Se o assunto é pegar onda, os labradores Bono e Cacau têm surfado as melhores. O, hoje famoso, “cão surfista” praticava antes outro esporte aquático: o stand up paddle. Isso porque seu dono, Ivan, havia comprado a prancha para aprender a remar – só não esperava que seu pet fosse roubar a cena. “Foi só ele conseguir se equilibrar com as quatro patas que começamos a surfar juntos”, relembra o pai.

Os vídeos curtos estão fazendo bastante sucesso porque mostram a rotina de Bono e de Cacau, a filhote que está se tornando sua sucessora e já é sucesso no perfil. Na prática, é possível ver as ondas que ambos costumam dropar, momentos engraçados com o irmão Bali Bigorna (um bull terrier) e dicas sobre viagens com cães.

Bono ainda ostenta nos vídeos o destaque que vem obtendo na água. O cachorro já participou de diversas competições e se tornou pentacampeão mundial de surf dog, entrando para o Guinness World Record na categoria do mais longo percurso de stand up. O pet surfista tem até o certificado de cão de serviço – que o identifica como um animal de assistência emocional – e faz trabalho voluntário com crianças com câncer.

Ivan sabe que ter um pet demanda trabalho, tempo e dinheiro, mas crê valer a pena. “Os cães precisam gastar energia e é importante que os donos reconheçam isso, mesmo que seja com atividades básicas como caminhada e remada.”