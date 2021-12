Mudmaster GWG-2000: o relógio à prova de choque feito com material de carros de corrida e aviões

Da Redação

A Casio anunciou uma novidade à sua linha “Master of G” de relógios resistentes a choque. Trata-se do G-Shock Mudmaster GWG-2000.

O G-Shock Mudmaster GWG-2000 tem estrutura resistente ao pó e à lama, e é projetado para uso em ambientes terrestres com muita sujeira, areia, poeira ou escombros. Pela primeira vez em um relógio da marca, emprega carbono forjado, material que é utilizado em aviões e carros de corrida.

Carbono forjado: sinônimo de resistência absoluta

O carbono forjado é um tipo especial de resina reforçada com fibra de carbono, material que é mais leve e apresenta resistência à tração superior ao aço inoxidável. Além de poder ser moldado em formas complexas, o carbono forjado é utilizado no encaixe que conecta o bisel à pulseira em ambos os lados do relógio, protegendo estruturalmente o seu mostrador.

O material é feito amassando partículas finas de fibra de carbono em resina, que é então forjada em um molde de prensa a alta temperatura e pressão. Vistas de certos ângulos, partículas finas de carbono são visíveis na superfície, formando um padrão aleatório preto e cinza atraente e verdadeiramente único.

Características do G-Shock Mudmaster GWG-2000

O relógio conta com botões de resistência à lama recém-desenvolvidos. A combinação de botões de aço inoxidável e tampão de silicone interno, não apenas absorve o choque, mas fornece uma vedação hermética, garantindo um desempenho ainda melhor no que diz respeito a resistência ao pó e à lama.

A caixa é feita de resina leve e durável, reforçada com fibra de carbono. Os materiais e a estrutura foram rearranjados para tornar o case 1,9 mm mais fino do que o modelo anterior.

Inspirada em equipamentos profissionais, a pulseira é texturizada no estilo das pegas de borracha antiderrapantes, vistas em veículos especializados e máquinas pesadas, e os botões são serrilhados para um melhor controle, tornando-a uma ferramenta altamente funcional e poderosa.

O G-Shock Mudmaster GWG-2000 está disponível em três cores: cinza monocromático estoico (GWG-2000-1A1), cáqui de aspecto militar (GWG-2000-1A3) e bege areia (GWG-2000-1A5).