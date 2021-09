Ferramenta permite tocar músicas do Spotify em player que simula o iPod

Bianca Bellucci

30/09/2021 | 10:18



Em outubro de 2001, a Apple trouxe para o mercado um aparelho de áudio portátil, que permitia armazenar cerca de mil músicas e tinha bateria de longa duração. Era o iPod. O aparelho fez grande sucesso entre os usuários, vendendo mais de 400 milhões de unidades ao longo de suas gerações.

Um dos formatos mais clássicos é o modelo de 2007. Aqui, o dispositivo é retangular, tem menu com suporte a cores e comandos via touch. Se essa descrição já trouxe nostalgia, saiba que é possível usar o aparelho hoje. Isso porque Tanner Villarete, um desenvolvedor front-end, criou um player que simula o iPod e permite ouvir o conteúdo do Spotify ou do Apple Music.

Para usar o player que simula o iPod, basta acessar o site da ferramenta. Assim, o dispositivo em formato virtual aparecerá na tela. Em seguida, vá até “Sign In” – usando os comandos da mesma forma que em 2007, passando o dedo ou o mouse pelo botão giratório – e faça a sincronia com o streaming de música desejado.

Uma vez que a conexão for estabelecida, já é possível usar o botão giratório virtual para selecionar e ouvir músicas e playlists salvas em sua conta do Spotify ou Apple Music. É válido destacar que o player que simula o iPod também conta com o clássico “Cover Flow”. Recurso permitia aos usuários folhear as capas dos álbuns como em uma jukebox.