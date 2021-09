Como fazer o Spotify Match? Playlist combina músicas suas e de amigos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



24/09/2021 | 10:18



Spotify Match é um recurso que cria uma playlist personalizada. Na prática, ele une as músicas de um usuário com as de um determinado amigo. Para utilizar a função, basta acessar o aplicativo móvel (disponível para Android e iOS) e convidar a pessoa desejada. Além de ter acesso à seleção, é possível ver quão similar é o gosto musical dos dois e qual a principal faixa ouvida por ambos.

Abaixo, você confere passo a passo como convidar um amigo para o Spotify Match:

Abra o Spotify em seu celular e clique em “Buscar”, identificado pelo símbolo de uma lupa. Em seguida, acesse o banner “Feito para você”. Dê um toque no quadro verde escrito “Criar um Match”. Aperte o botão “Convidar”. Envie o convite do Spotify Match para quem desejar via e-mail, mensageiros ou redes sociais. Agora, é só esperar a outra pessoa aceitar para conferir a playlist criada.

Na galeria, veja em capturas como usar o Spotify Match. O procedimento foi realizado em um celular iOS, mas é similar em modelos Android: