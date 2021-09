Novo tablet Positivo Tab Q10’’ é voltado para quem trabalha ou estuda a distância

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/09/2021 | 10:18



Na última segunda-feira (13), a Positivo expandiu sua linha de tablets com o lançamento do Positivo Tab Q10’’. Projetado para consumidores que buscam conectividade e mobilidade para as tarefas do dia a dia, seja no trabalho, seja para os estudos, o produto tem preço sugerido de R$ 1.399.

O Positivo Tab Q10’’ já está à venda nas principais redes varejistas. Quem optar pela compra via site Meu Positivo, no entanto, pode ganhar R$ 80 de desconto ao utilizar o cupom TABLETQ10. E mais: clientes que optarem pelo pagamento à vista têm 5% de desconto no boleto ou cartão de crédito e 10% via Pix. O frete é grátis para todo o Brasil.

Em relação às especificações, o Positivo Tab Q10’’ tem processador Octa-Core de 1.6 GHz que promete uma navegação fluida para as atividades de rotina, como videochamadas, aplicativos de produtividade ou de entretenimento. Sua tela tem 10,1 polegadas e tecnologia IPS, que garante cores mais vivas e fidedignas, maior taxa de atualização, menos consumo bateria e performance em ambientes escuros.

O Positivo Tab Q10’’ ainda é compatível com diferentes tecnologias de conexão (rede móvel 2G, 3G e 4G, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5). O armazenamento, por sua vez, é de 64 GB – expansível para 256GB via cartão microSD. Além disso, tem sistema operacional Android 10, bateria de 5.000 mAh e duas câmeras (traseira de 5 MP e frontal de 2 MP).

Na galeria, veja imagens do Positivo Tab Q 10’’: