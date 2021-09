Ray-Ban Stories são os óculos com câmera e áudio do Facebook

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/09/2021 | 10:48



Nesta quinta-feira (9), o Facebook, em parceria com a Ray-Ban, lançou seus novos óculos inteligentes. O modelo batizado de Ray-Ban Stories será disponibilizado para venda, inicialmente, em cinco praças. São elas: Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Itália e Reino Unido. O preço sugerido é US$ 299 (cerca de R$ 1.580, em conversão direta). Não há previsão para o dispositivo chegar ao Brasil.

Como funciona o Ray-Ban Stories?

O Ray-Ban Stories vem equipado com duas câmeras de 5 megapixels, cada qual localizada em uma lente. Elas servem para captar fotos e fazer vídeos de até 30 segundos. Para usar as funções, basta pressionar o botão localizado na armação do dispositivo ou acionar a Assistente de Voz do Facebook, por meio de um comando.

O aparelho é capaz de armazenar 500 imagens ou 30 gravações. Esse conteúdo ficará disponível dentro de um aplicativo chamado de Facebook View. O programa permite realizar edições nas mídias captadas e compartilhá-las em redes sociais, como Instagram, WhatsApp e TikTok.

Os óculos inteligentes ainda possuem sistema de áudio com três microfones integrados e alto-falantes posicionados nas hastes, que permitem aos usuários ouvirem música ou atenderem ligações.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Detalhes do design

O Ray-Ban Stories poderá ser encontrado em 20 estilos diferentes, incluindo clássicos da marca, como Wayfarer, Round e Meteor. Usuários ainda podem optar por cinco cores diferentes e quatro modelos de lentes (transparentes, de sol, transitions ou de prescrição). Na galeria, você confere algumas imagens dos óculos inteligentes: