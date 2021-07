Novo SKY Connect: modelo de TV Box une canais por assinatura e streaming

Bianca Bellucci

Do 33Giga



08/07/2021 | 09:48



A SKY anunciou nesta quarta-feira (7) o lançamento do Novo SKY Connect, um dispositivo de TV Box que capta tanto o sinal de televisão por assinatura quanto o de serviços de streaming. O produto já pode ser adquirido por assinantes de planos pós-pagos da operadora. Os combos começam em R$ 319,90 – inclui canais HBO e Conmebol, além de dois pontos adicionais.

Com o Novo SKY Connect, o usuário pode assistir aos canais que fazem parte de seu plano de assinatura e baixar aplicativos via Google Play Store. Porém, para usar os serviços de streaming, como Netflix e Amazon Prime Video, é necessário ter a assinatura avulsa. Isto é, o dispositivo não dá o direito de utilizá-los. Ele apenas oferece a conexão com a internet.

Ainda vale destacar que o Novo SKY Connect tem microfone embutido e é compatível com o Google Assistente. Assim, o usuário pode dar uma série de comandos de voz sem nem mesmo precisar do controle remoto. Também conta com alto-falantes integrados, para ser usado como rádio, e é compatível com a resolução 4K.