Online e ao vivo: curso gratuito forma desenvolvedor web

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



29/06/2021 | 14:48



Até o dia 2 de julho, a SoulCode Academy, edtech brasileira de inclusão digital e impacto social, está recebendo inscrições para o processo seletivo do curso, gratuito, de Web Development Full Stack. Com formato online e ao vivo, ele visa formar profissionais de todas as idades, gêneros e regiões do país, para a carreira de desenvolvedor web.

A iniciativa visa dar condições para que pessoas possam iniciar uma a profissão de desenvolvedor web no mercado de tecnologia. Além disso, a escola, que é ponte para empregabilidade, cria oportunidades de trabalho para seus alunos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para se inscrever no curso de desenvolvedor web é necessário ter mais de 18 anos, e, preferencialmente, estar desempregado. O curso, pensado nas demandas do mercado, é dado em período integral e tem duração de 16 semanas e mais de 700 horas.

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.soulcodeacademy.org. São 50 vagas. As aulas terão início no dia 19 de julho.