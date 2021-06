GeoGuessr reúne amigos para adivinhar destinos do Google Street View

Bianca Bellucci

Do 33Giga



22/06/2021 | 13:48



Após Among Us e Fall Guys, GeoGuessr é o game do momento para reunir amigos a distância. A dinâmica de jogo é simples: o usuário é colocado em um destino do Google Street View. Ele deve explorar o lugar para adivinhar onde está e marcar a posição no Google Maps. Quem acertar com maior precisão cada uma das cinco rodadas garante mais pontos e, consequentemente, vence a partida.

O cadastro no GeoGuessr é grátis e rápido. Basta acessar o site e clicar em “Sign up”. O usuário pode criar a conta com um e-mail do Google ou de outro provedor, além de utilizar os perfis no Facebook e no iCloud. Uma vez que esta etapa for concluída, já é possível brincar – isto é, em um único mapa por dia.

Para maior liberdade dentro do GeoGuessr, é necessário que o participante tenha a conta paga. Assim, ele poderá escolher quantos mapas quiser (são mais de 40 mil opções, que vão de Locais Famosos até Points Alienígenas) e ainda convidar usuários que não são premium (não há um limite para o número de pessoas na partida).

São três preços do GeoGuessr. Por cartão de crédito, é possível optar entre pagamento mensal (US$ 2,99, cerca de R$ 15) ou anual (US$ 1,99, cerca de R$ 10). Ambos dão direito a 10 dias de testes. Via PayPal, por sua vez, o valor também é de US$ 1,99 ao mês, mas não há período experimental.