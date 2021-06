Fã de BTS? Conheça jogos para se divertir com o grupo de k-pop

Bianca Bellucci

BTS é muito mais do que um fenômeno da música k-pop. Eleitos em 2020 pela revista norte-americana Time como Artistas do Ano, o septeto formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook são influenciadores da cultura jovem ao redor do mundo. Tanto é que o McDonald’s criou um combo com a assinatura delas. Já a Samsung aproveitou para lançar versões especiais de smartphone e fone de ouvido. O mundo dos games não fica atrás. Veja três jogos temáticos da banda.

BTS World

Disponível para celulares Android e iOS, este game coloca o usuário no papel de empresário do BTS no início da carreira. A dinâmica gira em torno de cards colecionáveis. O jogador vai usá-los estrategicamente para realizar missões e fazer o septeto decolar. Conforme as fases são completadas e cartões são acumulados, são desbloqueados imagens e vídeos do grupo. O aplicativo reúne mais de 10 mil fotos e 100 vídeos para os fãs acessarem.

Rhythm Hive

A HYBE Corporation – antiga Big Hit Entertainment (BHE) – é uma agência que cuida da carreira de vários grupos de k-pop. Neste jogo, a empresa reúne músicas de três artistas para que os fãs possam brincar em uma experiência parecida com Guitar Hero. Isto é, acertar as notas enquanto rola a canção. O BTS marca presença com faixas como “Life Goes On”. Também é possível acompanhar sucessos de Tomorrow X Together e Enhyphen. Está disponível para Android e iOS.

BTS Universe Story

BTS Universe Story é um jogo do tipo história compatível com smartphones para Android e iOS. Ao todo, estão disponíveis sete enredos originais – um para cada integrante do grupo. Em cada um deles, o usuário deve tomar decisões que vão afetar o rumo do game. É possível comprar episódios individuais com dinheiro virtual ou criar suas próprias tramas e compartilhar com toda a comunidade.