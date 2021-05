Comida, dinheiro: veja itens e objetos mais esquecidos no Uber; aprenda a recuperar algo no serviço

Da Redação

Do 33Giga



18/05/2021 | 12:48



A Uber informou a lista de objetos mais esquecidos no serviço em 2020. Além disso, apontou as cidades em que mais ocorrem esses contratempos – Itajaí, em Santa Catarina, foi o município coroado como o mais esquecido do ano passado, seguido por São Luís (MA) e Brasília (DF).

Em 2020, os brasileiros que usam Uber esqueceram mais itens às sextas-feiras e aos domingos. Já os horários de objetos mais esquecidos ficou entre as 21h e 23h.

Cidades Mais Esquecidas: 2020

Itajaí – Santa Catarina São Luís – Maranhão Brasília – Distrito Federal Uberlândia – Minas Gerais Goiânia – Goiás Natal – Rio Grande do Norte Cuiabá – Mato Grosso Florianópolis – Santa Catarina Salvador – Bahia Santos – São Paulo

Desde o primeiro levantamento realizado no Brasil, os celulares e mochilas estão entre os objetos mais esquecidos. Ao comparar com anos anteriores, as garrafas saíram da lista e deram lugar a comidas e refeições.

Itens e Objetos Mais Esquecidos: 2020

Celulares e/ou câmeras fotográficas

Mochilas, bolsas, e/ou pastas de documentos

Chaves

Carteiras

Óculos

Roupas

Fones de ouvido e/ou caixinhas de som

Dinheiro

Comidas

Como recuperar

Para encontrar um item esquecido em uma viagem, a melhor forma é entrar em contato diretamente com o motorista parceiro da Uber por telefone, usando o próprio app. Se o usuário deixar seu próprio telefone em uma viagem, pode acessar sua conta por um computador.

Importante frisar que, de forma a ressarcir o motorista por seu deslocamento para devolver um item, uma taxa de devolução é cobrada dos usuários pela devolução e é repassada integralmente ao motorista parceiro.

Veja o que fazer ao ter um objeto esquecido:

Se estiver com o celular, abra o menu tocando no ícone superior à esquerda, toque em Suas Viagens e selecione a opção que você deixou algo no carro;

Toque em Itens perdidos;

Toque em Entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido;

Deslize para baixo, digite o número de telefone que você gostaria de ser contatado e clique em enviar;

Se o item perdido foi justamente seu telefone pessoal, acesse o site uber.com/ajuda e faça o login em sua conta. No menu Problemas com uma viagem específica e reembolsos clique em Itens Perdidos, depois em Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido e digite o número de telefone de um amigo;

Seu telefone tocará e conectará você diretamente ao número do celular do motorista parceiro que te atendeu;

Se o motorista atender e confirmar que seu item foi encontrado, combine um horário e local convenientes para ambos;

Se o motorista não atender, deixe um recado na caixa postal descrevendo o item e informações de contato, para que o motorista possa contatá-lo facilmente.

Caso o usuário não consiga contato ou não consiga combinar a devolução com o motorista em até 24 horas após a sua viagem, pode procurar com a Uber. A empresa tentará entrar em contato com o motorista.

Para isso, ele deve repetir os procedimentos acima até entrar no menu Itens Perdidos e depois clicar em Entrar em contato com a Uber sobre um objeto perdido.