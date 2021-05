Dia do silêncio: 10 filmes que quase não têm diálogos

Marcella Blass

07/05/2021



Hoje (7), é comemorado o Dia do Silêncio, que foca a conscientização sobre os males que a poluição sonora pode provocar na qualidade de vida das pessoas. Para isso, a data convida a todos a separar uns minutinhos durante o dia para desfrutar dos benefícios do silêncio.

Contraditórios ao poder das salas de cinema, muitos filmes também têm usado o silêncio como linguagem para contar histórias. Nesta data comemorativa, o 33Giga fez uma lista com 10 produções que (quase) não têm diálogos – mas que cumprem sua proposta como qualquer outro.

WALL-E (2008)

Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que o retiro durasse alguns anos enquanto robôs limpavam o planeta. WALL-E é o último desses robôs, até que surge a super moderna Eva. WALL-E se apaixona e resolve segui-la por toda a galáxia.

Naufrago (2000)

O dedicado funcionário executivo da FedEx, Chuck Noland, viaja a trabalho para a Malásia quando o avião da empresa cai sobre o Oceano Pacífico. Como o único a se salvar do acidente, ele vai parar em uma ilha deserta e deve aprender a sobreviver sozinho.

Um Lugar Silencioso (2018)

Em uma fazenda nos Estados Unidos, uma família do Meio-Oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Sob a Pele (2013)

Uma bela mulher de cabelos negros e lábios vermelhos seduz os homens solitários que encontra em seu caminho. Ninguém imagina que sob a sua pele se esconde uma perigosa alienígena que pode acabar com vidas para cumprir os desejos de sua espécie.

O Urso (1988)

Um filhote de urso fica incapaz de se alimentar e se defender após a morte da mãe. Ele tenta se aproximar de um urso-cinzento, que o ignora. Ao ser perseguido por caçadores, o filhote ajuda o urso-cinzento e ganha seu afeto.

Fantasia (1940)

O filme representa o mais ousado experimento da Disney, pois mistura imagens de animação com música clássica. O que começou como um veículo para melhorar a carreira de Mickey Mouse, floresceu em um longa-metragem que permanece único na história da animação.

Hush – A Morte Ouve (2016)

A escritora Maddie Toung vive uma vida isolada desde que perdeu sua audição quando era adolescente, se colocando em um mundo de total silêncio. Porém, quando o rosto mascarado de um assassino psicótico aparece em sua janela, Maddie precisa ir além dos seus limites físicos e mentais para conseguir sobreviver.

O Menino e o Mundo (2013)

O filme de animação brasileiro conta a história de Cuca, um menino que vive em um mundo distante, numa pequena aldeia no interior de seu místico país. Sofrendo com a falta do pai, que parte em busca de trabalho, Cuca deixa sua aldeia e sai mundo afora a procura dele. Durante sua jornada, ele descobre uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.

Até o Fim (2013)

Um homem viaja sozinho em seu veleiro pelo Oceano índico. Porém, a embarcação se choca contra um contêiner abandonado e sofre terríveis danos. Agora, ele terá que se esforçar para sobreviver no meio de uma tempestade e com cada vez menos recursos.

Gravidade (2013)

Dra. Ryan Stone e o astronauta Matt Kowalsky trabalham juntos para sobreviver depois que um acidente os deixa completamente à deriva no espaço, sem ligação com a Terra e sem esperança de resgate.