10 filmes de época para assistir nos streaming

Marcella Blass

Do 33Giga



03/05/2021 | 10:18



Mais do que estéticas muito características, os filmes de época têm narrativas que contam sobre a história do mundo e como era viver em sociedade muito tempo atrás. Nesse sentido, essas produções ainda têm o poder de transportar o espectador para uma grande viagem no tempo.

Para quem é fã dessas histórias do passado, o 33Giga fez uma lista especial com 10 filmes de época para assistir nos catálogos de Netflix, Prime Video e Glogoplay. Confira!

Netflix

O Rei (2019)

Com o controle da Inglaterra em jogo, o rebelde príncipe Hal enfrenta hostilidade de todos os lados e tem que largar a farra para lutar pelo reino.

Legítimo Rei (2018)

Na Escócia do século 14, Robert the Bruce reivindica o trono e lidera uma violenta revolta pela independência contra o domínio inglês.

Um Homem de Sorte (2018)

Um talentoso engenheiro abandona suas raízes austeras por riqueza e sucesso em meio à elite de Copenhague. Mas o mesmo orgulho que o motiva pode representar sua ruína.

Uma Nobre Intenção (2015)

Em 1888, um obstinado fabricante de violino de Amsterdã se vê envolto em perigo e tragédia após desafiar empresários que ameaçam sua comunidade.

Prime Video

Mais Vivos do que Nunca (2015)

Relato fascinante sobre o surgimento das Paraolimpíadas, em 1948. Um médico alemão viaja para o Reino Unido para transformar a vida de seus pacientes: soldados paralisados, descartados e enfrentando a morte por negligência. Seu grande avanço o corre quando o médico introduz o esporte em sua reabilitação.

Lizzie (2018)

Em 1892, na Era Vitoriana, Lizzie Borden é uma mulher muito mais complexa e provocante do que a maioria das moças de sua época. Íntima de sua empregada irlandesa, Bridget Sullivan, a jovem tem um lado aterrorizante desconhecido, mas quando um duplo homicídio acontece na família, ela é a primeira suspeita.

A Batalha das Correntes (2019)

Ambientado no final do século XIX, o filme conta a história da Guerra das Correntes, uma disputa entre Thomas Edison George Westinghouse sobre como deveria ser a distribuição da eletricidade. Edison fez uma campanha pela utilização da corrente contínua para isso, enquanto Westinghouse defendia a corrente alternada.

Globoplay

O Armada da Rainha (2012)

Caroline, rainha da Dinamarca, vive um romance proibido com o intelectual Struensee. Eles compartilham da mesma ideologia e usam a influência sobre o rei para mudar o rumo do país.

Miss Julie (2014)

Irlanda do Norte, 1890, a filha insegura de um aristocrata algo-irlandês incentiva o serviçal de seu pai a seduzi-la, iniciando um perigoso jogo de sedução.

Sete Dias com Marilyn (2011)

Marilyn passa por Londres para filmar “O Príncipe Encantado’. Lá, ela conhece o produtor Colin Clark que está tentando fazer seu nome no mundo do cinema e se encanta com a atriz.