Aprenda a excluir skills sincronizadas com a Alexa

Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/03/2021 | 09:48



A Alexa, assistente virtual da Amazon, pode ser incrementada com aplicativos chamados de skills. O 33Giga, inclusive, já ensinou a habilitar algumas delas, como o modo Black Mirror e os games Show do Milhão, Akinator e O Desafio 3%. Porém, se uma dessas funções extras não te agradou, saiba que é possível excluí-la com facilidade pelas configurações do aplicativo Amazon Alexa, disponível para Android e iOS. Veja como no tutorial abaixo.

1. Abra o aplicativo Amazon Alexa em seu celular. No menu inferior, mude para “Mais”. Em seguida, clique em “Skills e jogos”.

2. Acesse a opção “Suas Skills”. O aplicativo mostrará todas as skills adicionadas à Alexa. Dê um toque naquela que você quer excluir.

3. Selecione o botão “Desativar Skill”.

4. Confirme a ação apertando “Desativar”. Automaticamente, a skill deixará de estar sincronizada à Alexa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira o passo a passo em capturas: