Streaming da Paramount chega ao Brasil por R$ 19,90

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/02/2021 | 13:48



A ViacomCBS anunciou nesta quinta-feira (25) a distribuição do seu serviço de streaming Paramount+. A nova plataforma será lançada em 18 países da América Latina, incluindo Brasil, em 4 de março. Os consumidores poderão se inscrever para um teste gratuito de sete dias ou por meio de uma assinatura mensal de R$ 19,90. O serviço poderá ser acessado pelo site oficial e também por aplicativos para smart Tvs e smartphones (Android e iOS).

Os títulos que chegam ao Paramount+ em 2021

Showtime

Na América Latina, o Paramount+ será a casa do Showtime com estreias de produções exclusivas. Os títulos lançados em 2021 incluem Black Monday, City on a Hill, Your Honor, The Good Lord Bird, The Comey Rule e Escape at Dannemora, além de Dexter, Ray Donovan e The Affair.

As novidades do Showtime também incluem American Rust e o antológico The First Lady, estrelado e produzido por Viola Davis, como a primeira dama Michelle Obama, Michelle Pfeiffer como Betty Ford, e Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt.

Originais do Paramount+

O serviço oferecerá novas séries do Paramount+. Na América Latina, os consumidores poderão curtir a terceira temporada de Yellowstone, Two Weeks to Live com Maisie Williams e também The Handmaid’s Tale. Outras produções disponíveis no lançamento incluem Strange Angel e No Activity. Além disso, algumas estreias que serão lançadas em breve são: The Man Who Fell to Earth, Mayor of Kingstown, Lioness, The Offer, Guilty Party, The Harper House, Halo e Y: 1883.

Crianças e família

Lar de algumas das maiores franquias do mundo, incluindo Bob Esponja, As Tartarugas Ninja e Patrulha Canina, o portfólio infantil do Paramount+ formado pela biblioteca da Nickelodeon oferece uma gama de novos conteúdos originais baseados nos personagens mais amados da história da marca.

Também vale destacar as estreias de Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, o primeiro spinoff de Bob Esponja, e The Astronauts, uma série live-action que segue um grupo de crianças que embarca em uma grande aventura quando são lançadas ao espaço por engano.

Filmes de sucesso

Na América Latina, Paramount+ contará com uma coleção de novos filmes, como The Father, indicado ao Globo de Ouro, The Outpost com Orlando Bloom, e The Fanatic com John Travolta. Isso sem contar as franquias de sucesso como Missão Impossível e O Poderoso Chefão.

Destaques de comédia

Paramount+ oferecerá uma biblioteca com os melhores sucessos de comédia e franquias icônicas da América Latina, como a nona temporada de A Culpa é Do Cabral e a última temporada Comedy Central Apresenta.

Reality shows

O streaming contará com novas estreias de alguns dos formatos premiados de maior sucesso da MTV, incluindo De Férias Com o Ex Brasil, De Férias Com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias e Are You The One? Brasil, além de um catálogo com sucessos como Jersey Shore, Ex on the Beach, Catfish e muito mais.