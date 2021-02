Pela internet: como enviar arquivos para o Kindle sem cabo USB

Marcella Blass

Do 33Giga



12/02/2021 | 11:18



Além do direcionamento automático de eBooks no site da Amazon e dá opção de transferência por cabo USB, o Kindle permite enviar arquivos para a sua biblioteca via Internet. O que nem todos os usuários sabem é que cada leitor digital tem um e-mail próprio que sincroniza com o dispositivo todos os arquivos que são enviados para tal endereço.

Na hora de fazer a transferência, não é preciso escrever nada no corpo da mensagem. Basta colocar o endereço do seu Kindle no campo “Para” e adicionar o arquivo em anexo. Uma dica é sempre enviar ficheiros no formato .MOBI – sites de conversão de arquivos como o Convertio podem ajudar. Esse é o formato padrão do leitor digital da Amazon e vai permitir que você use as personalizações de leitura disponíveis.

Se você ainda não sabe qual é o endereço de e-mail do seu Kindle, o 33Giga te mostra como descobrir. Veja:

1 – Na tela inicial do Kindle, toque em Configurações na barra superior.

2 – Entre em Todas as configurações.

3 – Vá até Sua conta.

4 – Confira o seu e-mail (com @kindle) na área Endereço de e-mail Kindle.

Arquivo pessoal