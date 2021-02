Saiba como jogar Show do Milhão com a Alexa

Marcella Blass

A Alexa tem uma variedade enorme de skills, que adicionam novas funções à assistente de voz da Amazon. Há conteúdo de diversas categorias úteis para o dia a dia de casa e do trabalho, mas também tem muita coisa legal com foco em entretenimento. Entre os mais populares está o Show do Milhão, que traz para dentro da sua casa o game famoso na TV.

A skill Show do Milhão desafia os usuários com perguntas de conhecimentos gerais em níveis fácil, médio e difícil. Para ajudar nos momentos de dúvida, é possível pedir ajuda dos artifícios Cartas, Convidados e Placas, além do Pulo, que leva o jogador para outra pergunta. Se bater aquela dúvida quanto à dinâmica de jogo, diga “Alexa, peça para o Show do Milhão informar as regras”.

Para começar a jogar, basta dizer “Alexa, abra o Show do Milhão” e a introdução original do game vai começar a tocar. Como a skill foi desenvolvida pelo canal de TV SBT, ela tem a voz de Silvio Santos em várias frases memoráveis, como “vamos para a pergunta que vale x reais” e “você está certo disso?”.

É possível ativar a skill pelo computador, no site da Amazon, e no aplicativo da Alexa para celular. A seguir, o 33Giga te ensina os dois métodos:

Pelo site

1 – Entre em amazon.com.br e se conecte à conta que está relacionada à Alexa. No campo de pesquisa, mude da opção Todos para Alexa Skills.

2 – Busque por Show do Milhão na barra de pesquisa.

3 – Entre na página da skill e clique em Ativar.

No app

1 – Na página inicial do aplicativo Amazon Alexa, clique em Mais na barra inferior.

2 – Entre em skills e Jogos.

3 – Pesquisa por Show do Milhão na lupa.

4 – Entre na skill e toque em Ativar para Uso.