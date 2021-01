VW revela dimensões do Taos e confirma motor 1.4 TSI de 150 cv

Leo Alves

Do Garagem360



28/01/2021 | 16:48



Nesta semana, a Volkswagen anunciou mais alguns detalhes do SUV médio Taos, próximo lançamento da marca no Brasil. Previsto para chegar nesses primeiros meses de 2021, o modelo terá a missão de encarar um segmento dominado pelo Jeep Compass, que lidera as vendas desde sua estreia, há cinco anos.

VW Taos: dimensões

Pensado para ser um concorrente direto do Compass, o Taos acabou sendo um pouco maior que o rival. Ele tem 4,61 m de comprimento (6 cm a mais), 1,84 m de largura (2 cm a mais) e distância entre-eixos de 2,68 m (4,4 cm maior). O porta-malas também é maior que o do líder do segmento, tendo 498 litros – o Compass leva até 410 litros.

Já em termos de segurança, a Volkswagen anunciou que o Taos será equipado com controle adaptativo de cruzeiro (ACC) com stop and go – caso o veículo à frente pare completamente e arrance em até 3 segundos, o Taos é capaz de realizar o mesmo movimento.

Além desse item, ele terá a frenagem autônoma de emergência (AEB) com detector de pedestres, e os sensores que detectam ponto cego e tráfego traseiro. O SUV terá freio de estacionamento eletromecânico e com acionamento e destrave feitos de modo automático.

O farol do Taos conta com a tecnologia IQ. Light, que amplia o alcance das luzes de LED do conjunto. Já o Dynamic Light Assist ajusta o facho dos faróis para evitar o ofuscamento dos demais motoristas.

Conjunto mecânico

Construído sobre a plataforma modular MQB, o utilitário terá um sistema de suspensão independente nas quatro rodas. Na dianteira, o modelo será equipado com o tradicional sistema McPherson, enquanto que na traseira será no estilo Multlink.

Já sob o capô será utilizado o motor 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm de torque, sempre acoplado ao câmbio automático de seis marchas. Pesando 1.420 kg, o Taos faz de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos e tem velocidade máxima de 194 km/h, segundo a Volkswagen.