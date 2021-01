VW Fusca foi o carro clássico mais vendido em 2020

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



21/01/2021 | 13:48



Na última quarta-feira (20), foi celebrado o Dia Nacional do Fusca. O dia 20 de janeiro foi escolhido para celebrar a data pois marca o início da produção do modelo no País, em 1959, na fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo (SP). Em 1986, a fabricação foi descontinuada, retornando em 1993, sendo definitivamente suspensa 3 anos depois, em 1996. Há ainda o Dia Mundial do Fusca, festejado em 22 de junho.

Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas para cuidar melhor de seu veículo? Assine nossa newsletter neste link.

VW Fusca

Carismático e com uma legião de fãs, o modelo segue em alta no mercado. Passados quase 25 anos do encerramento da produção do Fusca no Brasil, o modelo da Volkswagen segue reinando absoluto entre os saudosistas e entusiastas do país. Prova disso é que em 2020 o Fusca sagrou-se, mais uma vez, líder isolado entre os automóveis clássicos mais procurados, anunciados e vendidos na OLX.

“O Fusca continua vivo no imaginário dos brasileiros e isso se reflete nas buscas dos usuários da plataforma interessados em modelos antigos. Ele segue com folga no topo dos rankings em comparação com outros automóveis de época”, explica Flávio Passos, Vice-Presidente de Autos e Comercial da OLX. O “besouro” lidera as listas de procura, anúncios e vendas, com 25%, 24% e 24% do total de modelos clássicos, respectivamente.

No ranking dos 10 automóveis clássicos mais procurados na plataforma em 2020, o Chevrolet Opala, outro ícone da indústria automobilística nacional, aparece na 2º colocação (18%); seguido pelo Chevette (7%), modelo também fabricado pela Chevrolet, na 3ª posição. Outros dois automóveis da VW vêm na sequência: o Gol (6,7%), na 4ª colocação, e a Kombi (3,5%), na 5ª. A lista segue com o Buggy Bugre (3,1%), na 6ª colocação; e a perua Caravan (2,9%) também produzida pela Chevrolet, na 7ª; à frente do VW Voyage (2,9%), em 8º. O Ford Maverick (2,6%), ocupa a 9ª posição; com o pequeno 147 (2,4%), o primeiro automóvel fabricado pela Fiat no Brasil, na 10ª colocação.

O ranking de anúncios, por sua vez, traz o VW Gol (6,1%) em 2º lugar, seguido pelos Chevrolets Opala (5,44%) e Chevette (5,36%), em 3º e 4º, respectivamente, e pelo VW Voyage (3,5%), em 5º. O Monza (3,1%), outro modelo carismático da Chevrolet, surge na 6ª colocação, acompanhado pela Kombi (3%), em 7º. Dois ícones da Ford aparecem na sequência: Corcel (2,4%) e Escort (2,4%). Em seguida está a Chevrolet Caravan (2,3%).

Já no ranking dos modelos mais vendidos, os destaques ficam por conta do Gol (6,5%), Chevette (6,4%), Opala (5,4%) e Kombi (4%), que ocupam respectivamente o 2º, 3º, 4º e 5º lugares. Nas posições seguintes figuram o Voyage (3,4%), Monza (3,2%), Escort (2,9%), Uno (2,6%), outro modelo-símbolo da Fiat; e a Parati (2,1%), perua derivada do VW Gol.

Fusca mais procurado

Entre os Fuscas mais vendidos na plataforma, o modelo fabricado em 1975 é o mais negociado, com média de preço de venda de aproximadamente R$ 12,5 mil. Os Fuscas produzidos em 1970 e 1980 vêm em seguida, cotados em cerca de R$ 22 mil e R$ 13 mil, respectivamente.

Confira abaixo o ranking dos 10 modelos antigos mais buscados, vendidos e anunciados em 2020 na OLX:

Procura Vendas Anúncios Modelo % Modelo % Modelo % 1 Fusca 25% Fusca 24% Fusca 24% 2 Opala 18% Gol 6,5% Gol 6,1% 3 Chevette 7% Chevette 6,4% Opala 5,44% 4 Gol 6,7% Opala 5,4% Chevette 5,36% 5 Kombi 3,5% Kombi 4% Voyage 3,5% 6 Buggy Bugre 3,1% Voyage 3,4% Monza 3,1% 7 Caravan 2,9% Monza 3,2% Kombi 3% 8 Voyage 2,9% Escort 2,9% Corcel 2,4% 9 Maverick 2,6% Uno 2,6% Escort 2,4% 10 147 2,4% Parati 2,1% Caravan 2,3%

—

Na galeria, confira a evolução do VW Fusca durante a história.