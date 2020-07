Bourbon Atibaia Resort oferece programação especial para crianças

Redação

Para quem já se sente confortável em viajar de carro para destinos próximos, o Bourbon Atibaia Resort, em Atibaia, no interior de São Paulo, vem promovendo atividades para crianças com medidas de distanciamento social. Entre outros recursos, são usadas marcações no chão que indicam onde todos devem ficar durante as oficinas e brincadeiras.

Além disso, o resort está com a promoção “Quintas por Nossa Conta”, no qual a diária da quinta não é cobrada para quem reserva duas diárias nos fins de semana de julho.

Bourbon Atibaia Resort

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o Bourbon Atibaia Resort decidiu realizar a segunda edição de seu programa de oficinas temáticas para crianças até 12 anos. A programação, iniciada em julho, vai até o dia 15 de agosto.

As oficinas estão rolando no Ballroom Garden, espaço de evento do hotel que foi dividido em diversas áreas: Artes diversas manuais com origamis, desenhos e brinquedos; oficina de pipas e cataventos coloridos; massinhas coloridas atóxicas e produção de slime; jogos em família – de mesa tradicional, jogos gigantes, desafios, enigmas, gibis, gincanas; games de movimento – jogos virtuais do momento como duelo de dança ou disputa de esportes; e Imaginarium, com roda de histórias contadas e escultura de balão.

Para evitar que as crianças fiquem próximas – como acontece normalmente –, as atividades motoras e manuais foram adaptadas para ter distanciamento com marcações. Há pontos com totens de álcool gel, e o resort anunciou em nota que a limpeza dos objetos usados durante os jogos é frequente. Todos precisam usar máscaras.

Ano novo

O Bourbon Atibaia Resort também antecipou o pacote de fim de ano. As reservas realizadas até o dia 31 de julho terão um desconto de 20%, com possibilidade de parcelamento em até duas vezes. Para o Natal, não há mínimo de noites. Para o Réveillon, é preciso reservar ao menos duas diárias.

