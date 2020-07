Como editar ou apagar cartões cadastrados no iFood

Marcella Blass

Do 33Giga



01/07/2020 | 12:18



O iFood é um dos principais aplicativos de entrega de comida pela internet. Na plataforma, o método de pagamentos mais prático é o virtual – por meio de cartões de crédito e débito e vales-refeição que ficam cadastrados na plataforma.

Como essas são informações vitais por si só e para efetuar os pedidos, é muito importante mantê-las sempre corretas e atualizadas. A seguir, o 33Giga te ensina a editar ou excluir um cartão cadastrado no iFood (o passo a passo é semelhante em dispositivos Android e iOS):

1 – Na página inicial do iFood, clique em Perfil.

2 – Nas opções, entre em Pagamento.

3 – Clique nas três bolinhas ao lado do cartão que deseja apagar ou editar.

4 – Clique no símbolo do lápis para editar ou no símbolo da lixeira para excluir.

5 – Para excluir, confirme em Apagar cartão.