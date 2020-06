Tutorial: como criar senha para perfil de usuário na Netflix

Marcella Blass

Do 33Giga



10/06/2020 | 17:18



Além da segurança primaria de login e senha da Netflix, também é possível criar uma chave de acesso para cada perfil de usuário cadastrado na conta. O PIN deve ter 4 dígitos e será solicitado todas as vezes que o perfil for acessado.

O recurso é bem interessante para quem divide a conta com famíliares e amigos. Isso porque ele aumenta a privacidade do conteúdo assistido e ainda evita que crianças navegando sozinhas tenham acesso a filmes e séries inadequados à idade. Abaixo, o 33Giga te ajuda a configurar uma senha no seu perfil de usuário da Netflix:

1 – No seu perfil, clique na imagem de usuário no canto superior direito e depois entre em Conta.

2 – Na área Perfil e Controle dos Pais, encontre o seu usuário e clique na seta para baixo.

3 – Clique em Trocar na opção Bloqueio de perfil.

4 – Informe a senha geral da conta.

5 – Marque a caixa Solicite um PIN para acessar o perfil e defina o seu PIN.

6 – A próxima vez que você voltar ao perfil, a senha de 4 dígitos já será solicitada.

