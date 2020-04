Esqueceu? Veja como descobrir a senha do Wi-Fi que você está conectado

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



02/04/2020 | 12:48



Uma das dúvidas mais comuns realizadas em buscadores é “como descobrir a senha do Wi-Fi que você está conectado”. A seguir, o 33Giga criou um tutorial de como fazer isso no Windows 10 (mas é semelhante em outras versões do sistema operacional).

1. O primeiro passo é se conectar à rede que você deseja descobrir a senha.

2. Feito isso, clique no símbolo do Wi-Fi no canto inferior esquerdo da tela do Windows e, depois, em Configurações de Rede e Internet.

3. Acesse a aba Wi-Fi.

4. Role a tela para baixo até chegar a Configurações relacionadas. Clique em Alterar opções de adaptador.

5. Nesta tela, aparecerá o nome da rede que você deseja descobrir a senha. Clique com o botão direito do mouse sobre ela.

6. Acesse Status, com o botão esquerdo do mouse.

7. Entre em Propriedades da conexão sem fio.

8. Na janela que abre, acesse a aba Segurança.

9. Marque a caixinha Mostrar caracteres.

10. A senha do Wi-Fi que você está conectado aparece em Chave de segurança de rede.

No álbum, confira o passo a passo ilustrado. Basta acompanhar os quadrinhos vermelhos para descobrir a senha do Wi-Fi que você está conectado. Clique nas imagens para ampliá-las.