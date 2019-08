Meizu C9: smartphone Android chega ao mercado por R$ 399

Da Redação



08/08/2019 | 13:48

Acaba de chegar às prateleiras um novo modelo da fabricante chinesa Meizu: o C9. Com preço de R$ 399, o smartphone pesa 150g, tem 2GB de RAM, conta com 16GB de memória interna e é embarcado com Android O.

O C9 tem câmera traseira com 13MP e frontal de 8MP. O aparelho conta com a função Dual Nano-Sim, que suporta redes 4G de operadoras diferentes, e até 128Ggb para expansão de memória. O aparelho é vendido nas cores preta e azul.

Por fim, o modelo é comercializado com o conhecido kit PhoneStation, que conta com o acessório “Vi Center”, dispositivo multifuncional que projeta um teclado laser em qualquer superfície plana e opaca além de ser um powerbank com 5.000 mAh. Com o kit, o preço é de R$ 449,00.

O C9 pode ser encontrado, além de em diversos marketplaes da web, no site da representante brasileira Vi. O endereço é www.vistation.com.br.