J-Hope iguala Jungkook como membro do BTS com mais músicas solo na Billboard Hot 100

J-Hope, do BTS, acaba de alcançar um marco impressionante em sua carreira solo, empatando com Jungkook como o membro do grupo com mais entradas na prestigiada Billboard Hot 100. Com o debut de "Mona Lisa" na 65ª posição nesta semana, J-Hope chegou ao total de sete músicas na parada musical mais importante dos Estados Unidos.

A trajetória solo de J-Hope na Billboard Hot 100 começou com "Chicken Noodle Soup" em colaboração com Becky G. Desde então, o artista acumulou sucessos como "More", "Arson" e "On The Street" com J. Cole, que alcançou a 60ª posição em 2023 - sua melhor colocação até então. Suas colaborações mais recentes, "LV Bag" com Don Toliver e "Sweet Dreams" com Miguel, também garantiram seu lugar na parada.

Jungkook, que divide o primeiro lugar com J-Hope, tem em seu currículo o hit número um "Seven" com Latto, além de outras seis entradas na Hot 100, incluindo "Standing Next to You" e "Left and Right" com Charlie Puth. Entre os demais membros do BTS, V e Jimin aparecem em seguida com seis músicas cada, enquanto SUGA tem quatro entradas. Jin e RM completam a lista com duas participações cada na parada americana.

O BTS como grupo mantém um recorde impressionante de 27 músicas na Billboard Hot 100, incluindo seis primeiras colocações.

