V do BTS doa R$ 800 mil para vítimas de incêndios florestais na Coreia do Sul

Kim Tae-hyung, o V do BTS, mostrou mais uma vez seu lado solidário ao doar 200 milhões de wons (cerca de R$ 800 mil) para ajudar no combate aos incêndios florestais que devastam várias regiões da Coreia do Sul. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (31) pela Cruz Vermelha Coreana. Serão R$ 400 mil para ajuda imediata às famílias que perderam suas casas e outros R$ 400 mil para equipar e apoiar os bombeiros e voluntários no front.

Os incêndios, que já mataram 30 pessoas, atingem principalmente as províncias de Gyeongnam, Gyeongbuk e a cidade de Ulsan.

Mesmo ocupado com o serviço militar obrigatório, V acompanhou a tragédia pelo noticiário durante uma de suas rondas noturnas. Kim Chul-soo, presidente da Cruz Vermelha Coreana, agradeceu publicamente: "Estamos profundamente gratos por esta valiosa doação para proteger a segurança e as vidas das pessoas".

