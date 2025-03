J-Hope, do BTS, revela como descobriu sua paixão pelos palcos

Com mais de 11 anos de carreira, J-Hope, do BTS, é um dos artistas mais influentes da indústria musical sul-coreana. Recentemente, J-Hope compartilhou detalhes sobre como surgiu seu desejo de estar nos palcos. Durante uma entrevista para o canal do YouTube Fairy Jaehyung, publicada nesta semana, ele relembrou o momento em que percebeu que queria seguir a carreira artística.

Segundo o próprio artista, tudo começou na escola primária, durante atividades matinais. Em uma ocasião, a professora sugeriu gravar um vídeo de dança dos alunos e perguntou quem gostaria de participar. J-Hope, que sempre gostou de movimento e atividades físicas, se voluntariou para a gravação.

Durante as filmagens, ele percebeu o quanto se sentia feliz se apresentando. "Acho que esse foi o começo. Usar meu corpo, me mover, suar enquanto me movia... isso fez meu coração disparar", explicou.

Empolgado com a experiência, ele contou aos pais sobre sua vontade de se tornar artista. Sua mãe levou a ideia a sério e começou a buscar formas de apoiá-lo. Já seu pai, professor de literatura, inicialmente hesitou, pois desejava uma carreira mais estável para o filho.

Mesmo cumprindo o serviço militar obrigatório, o cantor e dançarino continua a impactar a cena musical, lançando projetos solo, como o álbum HOPE ON THE STREET VOL.1, sendo também um dos integrantes mais marcantes do BTS, ao lado de RM, Suga, Jimin, Jin, Jungkook e V.