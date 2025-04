BIGHIT MUSIC age contra ataques a BTS: veja os casos e punições

A BIGHIT MUSIC está travando uma batalha judicial para proteger os membros do BTS. Nesta semana, a empresa divulgou atualizações sobre as ações contra crimes digitais que visam o grupo, mostrando que os agressores estão sendo punidos - alguns com multas pesadas, outros até com prisão.

Os casos que viraram processos são: um youtuber foi condenado a pagar R$ 290 mil por postar vídeos difamatórios (e ainda tenta recorrer); vários perfis falsos tiveram identidades reveladas e já receberam multas; alguns casos mais graves foram parar na Justiça criminal; e no ano passado, um stalker foi preso na hora ao tentar perseguir um membro do grupo

Enquanto RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook cumpriam o serviço militar, a empresa avisa que não vai baixar a guarda: "Estamos monitorando de perto postagens maliciosas direcionadas aos membros do BTS. Continuaremos a relatar e buscar ações legais contra esse conteúdo", garantiu a assessoria.

O recado da BIGHIT

"Continuamos comprometidos em garantir que os responsáveis ??por postagens maliciosas sejam responsabilizados e enfrentem as penalidades apropriadas", diz o comunicado. A empresa ainda lembra que, na Coreia do Sul, esses crimes podem dar cadeia.

O caso do canal Taldeok Camp virou exemplo: o youtuber foi multado depois de espalhar informações falsas sobre o BTS. Mesmo com o recurso, a empresa promete continuar lutando na Justiça.

