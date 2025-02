Santo André anuncia contratação do volante Diego Domene

Em boa fase na disputa do Paulista A-2, o Santo André anunciou na tarde desta quinta-feira (20) a contratação do volante Diego Domene. O atleta de 21 anos defendia a Ponte Preta, time em que foi revelado, e tem contrato válido até o final do Estadual.

Domene fez parte do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano com a Macaca, e foi titular em todas as partidas que a equipe participou na ocasião, finalizando a campanha com um gol marcado.

O volante é mais um jovem jogador que chega para o elenco andreense, que já anunciou reforços como os atacantes Nycollas Lopo (21), Juninho (20) e Renan Consenza (20)

O comandante Gilson Kleina já pode contar com Domene nos treinamentos, e tem Domene à disposição para a disputa da sequência do Paulista da Série A-2.

CAMPANHA

A vitória de virada por 2 a 1 conta o São Bento, jogando fora de casa, pela 11ª rodada, colocou o Ramalhão na zona de classificação ao mata-mata pela primeira vez na edição. Agora, o time ocupa a sexta colocação da tabela, com 15 pontos.

O time andreense tenta continuar sua série de cinco jogos invictos (três vitórias e dois empates) no próximo sábado (22), às 15h, quando recebe, no estádio Bruno Daniel, o Juventus, atual sétimo colocado, também com 15 pontos.

