Santo André supera São Bento de virada e entra no G-8

Depois do vacilo na última rodada da Série A-2 do Paulista no Bruno Daniel, quando vencia o Ituano por 2 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo e acabou cedendo o empate, o Santo André mostrou cabeça no lugar e força e garantiu nesta quarta-feira (19) importante vitória (2 a 1), de virada, sobre o São Bento, em Sorocaba, em jogo válido pela 11ª de 15 rodadas da fase de classificação às quartas de final.

O triunfo, além de resgatar o moral da equipe, confirmou a entrada no G-8, grupo dos oito primeiros colocados que avançam ao mata-mata. O Ramalhão ocupa agora a sexta colocação com 15 pontos, contra apenas nove dos donos da casa, que abrem a zona de descenso à Série A-3 – os dois últimos (15º e 16º) serão rebaixados ao término desta fase.

Na luta para escapar da Série A-3, o São Bento deu esperança de dias melhores a seus torcedores aos abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com Künzel.

Mas bastou o segundo tempo para o Ramalhão mostrar seu poder ofensivo e assegurar a vitória de virada com gols de Nycollas, aos 20 minutos, e Alemão, aos 40. O time volta a campo no sábado, às 15h, contra o Juventus, no Bruno Daniel.

