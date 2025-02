Lateral Alemão cita evolução do Santo André e enaltece retorno aos gramados

O Santo André segue em busca da recuperação na Série A-2 do Campeonato Paulista, já que soma 12 pontos (dois atrás do oitavo colocado), no décimo lugar. Um dos atletas que buscam ajudar a equipe neste sentido é o lateral-direito Alemão, que soma quatro jogos no estadual.

O defensor citou a evolução do Ramalhão nas últimas partidas. “Sem dúvidas nosso objetivo é o acesso para elite paulista. Sabemos da dificuldade da competição, já que começamos oscilando. Porém, creio que estamos em evolução e temos condições de reverter isso para atingir nossa meta”, disse.

Após início irregular, o Ramalhão engatou boa sequência no torneio, uma vez que não perde há quatro partidas (dois empates e duas vitórias). O lateral, que acumula passagens por Internacional, Botafogo, Portuguesa e Criciúma ainda fez questão de enaltecer seu retorno aos gramados. Ele estava há mais de seis meses sem atuar.

“Por mais que estou há 18 anos no futebol, sinto aquele frio na barriga a cada entrada em campo. Essa energia é inesquecível e só agradeço a Deus por voltar a fazer o que amo. Só quero ajudar ainda mais o Ramalhão a buscar esse acesso e, com isso, retornar ao lugar que merece”, completou.