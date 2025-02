Santo André visita São Bento com meta de retomar embalo

O Santo André tem mais uma chance de entrar no G-8 do Paulista da Série A-2 após o tropeço na última rodada, com o empate por 2 a 2 contra o Ituano. Dessa vez, o Ramalhão viajou ao Interior para enfrentar o São Bento, em partida programada para as 19h30 desta quarta-feira (19), em Sorocaba.

Na décima posição, o time andreense soma 12 pontos, dois atrás do Ituano, que abre a zona de classificação ao mata-mata. E a equipe do Grande ABC, mesmo como visitante, chega como favorita, já que o São Bento faz campanha fraca, em 15º lugar, na zona da degola, com nove pontos.

No Ramalhão, o técnico Gilson Kleina não pode contar com o volante Nelsinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

LEIA MAIS:

Santo André sofre ‘apagão’ e vê escapar vitória no Brunão