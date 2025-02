Santo André sofre ‘apagão’ e vê escapar vitória no Brunão

Dois gols de cabeça deixaram preso na garganta do torcedor do Santo André o grito de vitória, ontem à tarde, no Estádio Bruno Daniel, pela Série A-2 do Campeonato Paulista. O Ramalhão encaminhava o segundo triunfo seguido na competição, mas dois apagões já nos últimos instantes do confronto (aos 44 e aos 47) custaram uma vaga, ao menos nesta décima rodada, na zona de classificação às quartas de final.

Com os 2 a 2 diante do Ituano, o time de Gilson Kleina estacionou na zona intermediária da tabela, com 12 pontos, enquanto os visitantes chegaram aos 14, no Z-8.

A cinco rodadas do término da fase de classificação, que irá definir também os dois rebaixados à Série A-3 de 2026, o Ramalhão terá a chance de reação na quarta-feira, às 19h30, diante do São Bento, em Sorocaba. Já o Ituano vai receber o Oeste, no mesmo dia, em Itu.

Ontem, o Santo André apostou na boa fase, após duas vitórias e um empate nas últimas três rodadas, para pressionar os visitantes. E, embalado pela torcida, chegou aos gols. Aos 33 minutos da primeira etapa, Rafael Milhorim abriu o placar. E Alexiel ampliou aos 34 da etapa final. Festa em campo, festa na arquibancada.

Em vantagem, o Ramalhão buscava administrar o resultado para celebrar a conquista de mais três pontos. Mas a história começou a mudar aos 44 minutos, quando Nathan diminuiu para o Ituano. Já nos acréscimos, aos 47, Luiz Gustavo deixou tudo igual, para a frustração dos andreenses. E muita comemoração dos interioranos.