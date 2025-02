Pintado mantém esperança em permanência e nega “secar” rivais

O Água Santa jogará pela vida na última rodada do Paulistão, no próximo domingo, às 18h30, quando encara o Velo Clube, fora de casa. O time teve uma chance de se livrar do Z-2 na Arena Inamar, na quarta-feira (19), mas desperdiçou com o empate por 2 a 2 contra a Inter de Limeira.

O técnico Pintado destaca que a equipe faz bons desempenhos recentes, mas não consegue entrar em harmonia para sair com resultados positivos. “Vi isso nos ‘galácticos’ do Real Madrid, onde fiz parte da comissão, com o técnico Luxemburgo. Lá, juntamos vários bons jogadores, mas não formaram um bom conjunto, e isso acaba desperdiçando o talento que existe nos atletas. Já um time mediano, que forma um bom conjunto, pode conseguir bons objetivos”, explica.

O time diademense já não depende apenas de si para buscar a fuga da zona de rebaixamento. Com sete pontos e a 15ª campanha geral, o Netuno na rodada decisiva precisará bater o Velo Clube, e ainda torcer para tropeços de Noroeste (14º) e Inter de Limeira (16º).

Apesar disso, Pintado afirma que o elenco não pode focar nos resultados dos adversários na luta contra a degola. “Temos que fazer nosso trabalho. A vitória vai chegar na hora certa. Vai ser um jogo difícil, tenso e ansioso, tudo que uma partida decisiva pede”, conclui.

