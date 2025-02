Palmeiras X Botafogo-SP no Paulistão: onde assistir e escalações

O Palmeiras entra em campo na noite desta quinta-feira (20) em clima de decisão. O clube ficou em situação complicada no Grupo D após a vitória da Ponte Preta por 2 a 1 contra o São Paulo. Caso o Verdão não vença o Botafogo, às 19h30, no Allianz Parque, estará eliminada de forma precoce no Estadual.

O Alviverde chega de empate sem gols contra o São Paulo na décima rodada. O resultado deixou o clube na terceira colocação da chave, fora da zona de classificação, com 17 pontos. Já o Botafogo apenas cumpre tabela na reta final da primeira fase, já que não tem mais chances de classificação, somando 11 pontos na Chave A. No último compromisso, o time do interior bateu o Velo Clube, jogando em casa, por 1 a 0.

O duelo terá duas opções de transmissão: na TNT, na TV fechada, e no Max, no streaming.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Fláco López.

Botafogo: João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison (Jonathan Cafú), Sabit, Gabriel Bispo, Alejo e Gabriel Risso; Douglas Baggio e Alexandre Jesus.

