Palmeiras tem rodada decisiva para buscar a classificação

A expectativa no início do ano não era essa, mas o Palmeiras entra em campo na reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista em clima de decisão. Caso a equipe não vença o Botafogo na noite desta quinta-feira (20), às 19h30, jogando no Allianz Parque, estará eliminada precocemente.

A duas rodadas do fim da primeira fase, o Alviverde neste momento não tem a vaga. Com 17 pontos, ocupa a terceira posição do Grupo D, atrás de São Bernardo FC e Ponte Preta, ambos com 22.

O atual tricampeão estadual deve manter a escalação com força máxima em busca da recuperação, mas o técnico Abel Ferreira já tem mudanças certas para o jogo de hoje, já que o zagueiro Gustavo Gómez e o meia Maurício desfalcam o time por lesão. No lugar deles, Naves e Estêvão iniciam como titulares.

