Netuno empata com lanterna e agoniza na elite do Paulista

A Série A-2 já é quase realidade para o Água Santa. Finalista do Paulistão em 2023, o clube de Diadema faz, este ano, campanha decepcionante na elite do Paulista. Outro exemplo disso foi o empate, por 2 a 2, diante da lanterna Inter de Limeira, nesta quarta-feira (19) à noite, em Diadema, em duelo válido pela penúltima rodada da fase de classificação.

Com o resultado, o Netuno se manteve na 15ª e penúltima colocação na classificação geral, com sete pontos, a mesma do time do Interior, e terá de vencer o Velo Clube (dez), às 18h30 de domingo, em Rio Claro, além de torcer contra o Noroeste, 14º colocado, também com sete pontos, frente à Portuguesa, em Bauru.

A igualdade na Arena Inamar demonstrou também o fraco desempenho do time sob o comando do técnico Pintado, que assumiu o posto na sétima rodada, com a goleada, por 4 a 0, sofrida para o Guarani, em duelo em Campinas. Desde então, foram quatro confrontos, com três empates e um revés.

Nesta quarta, a equipe mandante voltou a mostrar a fragilidade das últimas rodadas, tanto que na virada para o segundo tempo já perdia, por 2 a 0, gols marcados por Ruan Ribeiro, aos 29 minutos e aos 38.

A conversa entre comissão técnica e elenco durante o intervalo surtiu efeito. Isso ficou evidente logo a dois minutos da etapa final quando Davi Gomes diminuiu para os donos da casa. E, após tanto pressionar, o Netuno chegou ao empate aos 44, em cobrança de penalidade convertida por Ademilson.

Nos acréscimo, as equipes chegaram a balançar a rede mais uma vez cada, mas os lances foram anulados por impedimento, com a utilização do VAR.

LEIA TAMBÉM:

Copa São Bernardo de Futebol Amador abre inscrições para talentos da várzea