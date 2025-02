São Caetano anuncia troca técnica após tropeços

O empate por 2 a 2 contra o Colorado Caieiras, na noite da última quarta-feira (19), custou a permanência do técnico Carlos Gonçalves no comando do São Caetano. Apesar da boa campanha na Série A-4 do Paulista, o time soma apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas do Estadual.

Um dos resultados que podem ter pesado para a decisão da diretoria do Azulão é o empate por 3 a 3 contra o lanterna Matonense, na sétima rodada. O time do interior chegava para o jogo em uma sequência de sete derrotas, sem nem um gol marcado.

Em nota oficial, o time do Grande ABC agradeceu Gonçalves pela passagem e destacou que o elenco está focado no acesso para a Série A-3. “O Azulão é gigante e segue firme em seu projeto de retomada e crescimento”, afirmou o clube.

Em menos de 12 horas, o São Caetano anunciou o treinador para a sequência da competição. Se trata de Carlinhos Alves, que estava no comando da categoria sub-20 da equipe. Ele chegou ao clube após trabalhos nas comissões de times como São Paulo, Portuguesa e Nacional.

“Carlinhos Alves traz uma bagagem de respeito no futebol paulista. Com três acessos conquistados em sua trajetória, o treinador chega com um objetivo claro: recolocar o Azulão no caminho das grandes conquistas”, disse o São Caetano no anúncio oficial do treinador. Alves foi campeão da “Bezinha” com o Nacional, em 2014, além de acessos para a A-3 com Olímpia (2015) e para a A-4, com o Vocem, em 2023.

Na terceira colocação do Estadual, com 14 pontos, o Azulão já deve ter Alves no banco na próxima rodada do torneio, que acontece neste sábado (22), às 15h, quando o clube recebe o Taquaritinga no estádio Anacleto Campanella.