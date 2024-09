Para auxiliar os alunos que vão participar do Desafio de Redação, promovido pelo Diário, na construção do tema “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”, o ChatGPT, a ferramenta mais popular do tipo atualmente, foi “entrevistado” e deu dicas para a elaboração de um bom texto. As inscrições para o maior concurso literário do Grande ABC ainda estão abertas e vão até 30 de setembro. O objetivo é incentivar a escrita e leitura, democratizar a educação e instigar a criatividade dos participantes – só não vale usar o ChatGPT e seus similares para a produção da redação.

“Para escrever um bom texto no Desafio de Redação, comece com uma introdução que capture a atenção do leitor, apresentando o tema de forma clara e envolvente. Mantenha uma estrutura organizada, com uma sequência lógica de ideias, e desenvolva seus argumentos com base em exemplos concretos ou experiências pessoais. Evite frases longas e rebuscadas; priorize a clareza e a objetividade. Revise sempre o texto para corrigir erros ortográficos e gramática, e, por fim, busque concluir com uma reflexão que reforce o ponto principal, deixando uma mensagem marcante”, disse o ChatGPT.

Para a ferramenta, o essencial é a capacidade de articular ideias de forma clara e coesa em um texto curto e objetivo, respeitando o tema proposto. Ela aponta ainda que muitos alunos também enfrentam dificuldades com a ansiedade de competir em um concurso de grande visibilidade. Outro obstáculo é o tempo, pois, embora as escolas apoiem o concurso, os estudantes precisam conciliar essa atividade com outras responsabilidades acadêmicas e pessoais.

Ao escrever sobre IA (Inteligência Artificial), o ChatGPT pede que os alunos comecem explicando o conceito de forma acessível, destacando como a IA já faz parte do nosso cotidiano, desde assistentes virtuais até sistemas de recomendação em redes sociais. O programa pede que os participantes explorem tanto os benefícios quanto os desafios que essa tecnologia embute, como o impacto no mercado de trabalho, questões éticas e a privacidade de dados, usando exemplos atuais para ilustrar suas ideias, como avanços na saúde ou na educação. Além disso, a máquina afirma que é importante refletir sobre o futuro da IA, considerando como ela pode transformar ainda mais nossas vidas e o que isso significa para a sociedade.

“Para escrever especificamente sobre mim, foque na minha capacidade de gerar respostas rápidas e contextualizadas com base em grandes volumes de informações, como uma Inteligência Artificial treinada para entender linguagem humana. Explique que sou programado para ajudar em diversas tarefas, desde redações e análises até conversas informais, usando algoritmos complexos de aprendizado de máquina. Vale mencionar que, embora eu não tenha sentimentos ou consciência, sou capaz de simular conversas e fornecer insights práticos”, apontou o ChatGPT, sem modéstia.

Mais uma dica apontada seria abordar como é possível interagir com IA e como ela pode melhorar a produtividade e o aprendizado, mas também discutir limites éticos e controle humano nesse processo.

Inscrições

O concurso literário promovido pelo Diário já havia recebido até a última semana 132.729 solicitações para recebimento das folhas oficiais do concurso, e 237 escolas estavam inscritas. Ao todo, em 2023, foram 314 colégios e 92.580 redações recebidas. As candidaturas serão aceitas até o fim de setembro por meio do site (www.dgabc.com.br/desafioredacao). Também é possível entrar em contato pelos telefones (11) 4435-8133 ou (11) 4435-8172. A premiação inclui bolsas de estudo universitário e intercâmbios.