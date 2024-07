Desafio de Redação já tem 25 mil solicitações de participação

Em seis dias de inscrições abertas, o 18º Desafio de Redação, promovido pelo Diário, já tem 25.981 solicitações para recebimento das folhas oficiais do concurso. Até o momento, 44 escolas estão inscritas, sendo que a primeira candidata foi a Escola Estadual Sylvia Ramos Esquível, localizada no Centro de Diadema.

Além da tradicional relevância do concurso e do tema escolhido, o sucesso pode ser justificado pela novidade na premiação, que, neste ano, terá duas bolsas de intercâmbio para a Inglaterra com todas as despesas custeadas pela Experimento Intercâmbio, da CVC Corp.

As candidaturas serão aceitas até 30 de setembro pelo site (www.dgabc.com.br/desafioredacao).

O coordenador-geral da Escola Estadual Sylvia Ramos Esquível, Denis Wilson Wenceslau Eugenio, projeta que todos os seu alunos vão participar do Desafio de Redação – 400 folhas foram solicitadas para a unidade. “Já fizemos em outros anos, inclusive em 2023. Assim que a proposta saiu, nós nos organizamos para fazer as inscrições e motivar os alunos a concorrerem.”

De acordo com ele, o concurso literário é fundamental na formação dos alunos, principalmente do Ensino Médio. “O próprio Estado de São Paulo tem uma plataforma chamada Redação SP, que também instiga o hábito do aluno de escrever. É um portal digital. Quando temos o Desafio, achamos interessante porque retoma a ideia da produção manual do aluno, com as folhas oficiais impressas”, afirma.

Neste ano, alunos, professores e membros da comunidade interessados em participar deverão escrever sobre “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”.

“Credito essa grande procura das escolas pelos formulários do Desafio de Redação logo nos primeiros dias a dois fatores. Primeiro ao tema palpitante; a Inteligência Artificial é hoje um debate inescapável do qual ninguém quer ficar de fora. Em segundo, à premiação. Além dos dispositivos eletrônicos, como telefones celulares e computadores, os vencedores ganharão 15 bolsas universitárias de estudo e dois cursos de intercâmbio na Inglaterra”, pondera o diretor de redação do Diário, Evaldo Novelini.

Entre os prêmios, os ganhadores do concurso literário também podem ser presenteados com 21 Alexas, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada categoria. As folhas de redação podem ser retiradas até 15 de outubro e a cerimônia de premiação está prevista para 28 de novembro.