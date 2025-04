Santo André inaugura novo espaço pedagógico, o Brincáfrica

Oferecer elementos naturais e da cultura africana, além de materiais à disposição da criatividade de alunos da educação infantil da rede municipal de ensino de Santo André. Este é o objetivo do Brincáfrica, novo espaço pedagógico da Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará - Parque Escola, inaugurado nesta quarta-feira (9).

O prefeito Gilvan Junior (PSDB) esteve presente para conhecer a novidade. “Um novo ambiente para este importante equipamento que atende cerca de 30 mil alunos da nossa rede de ensino. Esse conhecimento merece ser ampliado, por isso, pretendemos abrir aos finais de semana para que os munícipes e toda a comunidade possam conhecer ainda mais tudo que a Emea Parque Tangará oferece”, destacou.

O Brincáfrica é organizado a partir de contextos e estações que proporcionam escolhas e criações às brincadeiras das crianças. Propicia experiências sensoriais e imaginativas que abordam memória olfativa e vivências táteis, relacionando as mesmas às paisagens naturais africanas, como savana, deserto e floresta tropical.

Aproveitando a inauguração, nesta quarta-feira houve ainda o lançamento impresso da publicação “África: Diversidade Ambiental, Identidade e Ludicidade - Uma Reflexão Pedagógica sobre as Relações Étnico-raciais e a Educação Ambiental”.

Trata-se de um material voltada ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores e professoras da rede, com o objetivo de fomentar a aplicação real da Lei nº 10.639/2003.

"Além dessa estrutura física inaugurada, passamos a contar também com uma ferramenta pedagógica repleta de ainda mais conteúdos relevantes. Foi desenvolvida em composição com os nossos professores da rede municipal e será entregue em todas as nossas escolas para que possamos instruir cada vez mais as nossas crianças”, complementou o secretário de Educação, Pedrinho Botaro.

A proposta do Brincáfrica contempla uma estrutura itinerante, sob a mesma temática que visitará as creches da rede municipal de ensino. “Estamos falando de representatividade. De um espaço rico e diverso construído coletivamente e que está em constante movimento. Vem para trabalhar as questões étnico-raciais das nossas crianças pequenas e bem pequenas, contando, inclusive, com a versão itinerante nas creches da cidade. Neste local, as crianças aprendem brincando, e espaços como este são essenciais para estimular a sensibilização e a criatividade”, pontuou a gerente da Emea, Edilene Vieira Fazza.

“Este espaço foi idealizado de forma colaborativa, integrando referências bibliográficas, a legislação vigente e as valiosas contribuições e recomendações de nossos professores. Destacamos também as vivências e o conhecimento de nossa equipe, pois ao abordar a África, torna-se imprescindível considerar os saberes coletivos e promover ações conjuntas”, completou Edilene.

Emea Parque Tangará

A Escola Municipal de Educação Ambiental está localizada no interior do Parque Escola, com aproximadamente 50 mil metros quadrados ocupados em parte por vegetação nativa da Mata Atlântica, que também está à disposição da população.

Tem como objetivo sensibilizar as crianças, professores, diretores e funcionários da rede municipal para as questões ambientais e de ciências naturais, estimulando a participação dos conselhos de escola, dos pais e da comunidade, unindo educação e preservação ambiental com aulas e oficinas temáticas.

No portal www.parqueescola.org.br também é possível ter acesso a materiais pedagógicos, além das edições da Emea em Revista e cursos oferecidos à comunidade.

A Emea Parque Tangará - Parque Escola fica na Rua Anacleto Popote, 46, na Vila Valparaíso.

