Rio Grande: De vila jesuíta a município emancipado em 400 anos

Rio Grande da Serra comemora o aniversário de 61 anos de emancipação como município, mas sua história tem mais de quatro séculos, desde que o povoado, que antes não passava de mais uma aldeia jesuíta se tornou um pequeno povoado cuja principal atividade era fornecer abrigo e mantimentos aos tropeiros.

A região conhecida atualmente como Rio Grande da Serra nasceu da divisão de terras nos campos da Vila de Jeribatiba, em 26 de maio de 1560. À época, os tropeiros vinham do litoral com importante carga de sal transportada em lombo de burros pelo Caminho do Mar e passavam pela região em direção a Vila de Mogi das Cruzes, usando um caminho conhecido como rota do sal. Um dos pontos preferidos para as tropas descansarem era às margens do Rio Grande, por oferecer água abundante e boa pastagem para os animais.

Com grande apego religioso, os tropeiros construíram, em 1600, a Capela de Santa Cruz, onde fica a atual Capela de São Sebastião. A lenda diz que em uma viagem faleceu um dos tropeiros, que foi sepultado com uma cruz simples de madeira em local elevado. Os companheiros resolveram levantaram um local para orações, que mais tarde tornou-se a Capela de São Sebastião.

A Vila de Jeribatiba passou a ser denominada Vila Rio Grande pelo decreto do Marquês de Alegretti, em 1640. Em 1735, a área foi dada como sesmaria (concessão da coroa portuguesa) a João Alves Pimentel.

Com o aumento do número de tropeiros que passaram a frequentar a região, o Capitão General Antônio Manuel de Melo solicitou a construção de um rancho na estrada Mogi das Cruzes-São Paulo para abrigo de tropeiros e cargas que passavam pelo Vila, em 1840.

Em 1850, a rota dos tropeiros já era famosa e muito frequentado por comerciantes dos mais variados produtos e serviços e, em 1864, a Ferrovia São Paulo Railway chegou ao povoado, trazendo novos moradores e desenvolvimento. Os primeiros imigrantes italianos, alemães e suíços começaram a chegar em 1899 para trabalharem em Rio Grande e nove anos mais tarde o povoado receberia sua primeira indústria, de grafite.

A virada do século trouxe consigo as modernidades das novas tecnologias, como o primeiro telefone, em 1920, e também a chegada da rede elétrica para o povoado que ainda vivia à luz de lampião, em 1928.

Em 1930 Rio Grande já possuía fábrica de esteiras, serralharia, sorveteria, olarias, plantações de verduras e flores e em 1950 a cidade já tinha uma rede de comércio e indústrias bastante variada, com transporte público, escolas e a rede ferroviária funcional.

A Vila, que era considerada um distrito subordinado a Ribeirão Pires, foi elevada à categoria de município somente em 1964, com a denominação de Rio Grande da Serra, pela Lei Estadual n.º 8.092, de 28 de fevereiro 1964, desmembrado dos municípios de Ribeirão Pires e Santo André.

Aniversário tem música e dança