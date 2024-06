Inteligência Artificial será o tema do 18º Desafio de Redação

As inscrições para o maior concurso literário do Grande ABC já estão abertas e vão até 30 de setembro. Com o tema “O impacto da inteligência artificial na vida real”, o Desafio de Redação, promovido pelo Diário, chega à 18ª edição com os objetivos de incentivar a escrita e leitura, democratizar a educação e instigar a criatividade dos participantes.

As escolas devem fazer o cadastro pelo formulário disponível no portal www.dgabc.com.br/desafioredacao. Neste ano, além das bolsas de estudo e outros prêmios, a novidade é que dois vencedores serão premiados com intercâmbio para Londres (leia mais abaixo).

O superintende do Diário, Marcos Sidnei Bassi, reforça a relevância do Desafio de Redação para a formação dos estudantes. “Sabemos da dificuldade para implementação de políticas públicas no País e da importância de ações como o Desafio para a educação. Atividades assim mobilizam os alunos a terem contato com o tema, refletir e escrever sobre. Participar do concurso literário mobiliza toda a rede de ensino. Desejo sucesso nessa nova etapa do projeto”, pontua Bassi, que também é membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Em reunião ontem na sede do Diário, com parceiros do Desafio e professores das diretorias de ensino, foi realizada votação para definição do tema. A escolha priorizou a relevância do assunto para a sociedade civil. “Desde 2007, temos uma preocupação de discutir algo que é inescapável no ano. Já abordamos a falta de água, o destino final do lixo, o combate ao consumo de drogas. As escolas são o espaço para debater soluções aos problemas sociais. Se cada um dos participantes refletir e fizer sua parte, com certeza teremos um futuro melhor. Em 2024, todos têm ouvido sobre inteligência artificial e pensado na carga ética dessa ferramenta. Promover esse debate será de um ganho crucial”, considera o diretor de redação do Diário, Evaldo Novelini.

Até o encerramento das inscrições, o Diário publicará matérias identificadas com o selo do Desafio de Redação. Elas trarão dicas para que os participantes construam o próprio texto. Segundo Novelini, a leitura do jornal pode ser usada como apoio, seja no desenvolvimento do tema ou no auxílio para seguir os critérios de avaliação.

INCENTIVO

A 18ª edição do Desafio de Redação tem patrocínio da Prefeitura de Santo André, do Instituto Guima e do Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório. Conta também com o apoio institucional do Centro Universitário Fundação Santo André e da CVC Corp.

O pró-reitor da Fundação Santo André, Vander Andrade, celebra o segundo ano de parceria entre a universidade e o jornal. “Essa união é de duas instituições historicamente consolidadas no Grande ABC. O Diário como a maior empresa jornalística da área e a Fundação como a primeira instituição de ensino superior de toda região. Essa soma de esforços gerou um resultado maravilhoso ”, diz Andrade.

Em 2023, o Desafio de Redação teve 42 ganhadores. “Esperamos que nesta edição o concurso estimule mais estudantes a terem um projeto de vida mais elaborado. No ano passado, premiamos professores, moradores da comunidade e alunos. A ideia é acolher os candidatos e premiá-los em função do seu mérito”, completa o pró-reitor da faculdade, que fornece bolsas de graduação e pós-graduação.

Ao todo, 314 escolas públicas e particulares se inscreveram e 92.580 redações foram recebidas em 2023. Em 17 anos, já foram captados mais de 1.570 milhão de textos.