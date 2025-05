Rio Grande da Serra busca protagonismo no turismo de São Paulo

Rio Grande da Serra celebra 61 anos de história neste sábado (3) e o prefeito Akira Auriani (PSB) promete que a cidade mais jovem do Grande ABC estará entre as protagonistas do Estado nos próximos anos. O município busca investimentos e parcerias para tirar do papel grandes obras e se inserir de vez no roteiro turístico de São Paulo.

A expectativa é que os 5.000 visitantes que passam pelo município aos fins de semana e seguem para a Vila de Paranapiacaba permaneçam na cidade e aproveitem o ecoturismo, que deve ganhar novas estruturas como Parque Ecológico, Boulevard Gastronômico na Avenida Jean Lieutaud, Mercado Municipal integrado com Praça da Bíblia, na região central, e um Parque Linear integrado com a Pedreira.

Segundo o prefeito Auriani, na próxima semana está prevista na Câmara Municipal a votação do pedido de financiamento de R$ 20 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Caso seja aprovado pelos parlamentares e posteriormente pela instituição financeira, o valor será utilizado para financiar 70% dessas obras. A previsão do chefe do Executivo é de que até o fim do seu mandato, em 2028, as intervenções sejam entregues à população.

Além do financiamento, outra estratégia financeira para desenvolver os projetos é a classificação de Rio Grande da Serra como MIT (Município de Interesse Turístico) pelo governo do Estado. A cidade busca desde 2017 fazer parte dessa lista, que define os municípios com potencial para o desenvolvimento do turismo e destina recursos estaduais para melhorar a infraestrutura turística. O município da região já apresentou toda documentação necessária e aguarda o parecer da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo – essa é a etapa anterior à aplicação para a cidade se tornar uma Estância Turística.

“Nossa expectativa é primeiro resolver as estruturas básicas, como equipamentos de saúde e educação, para no próximo ano, quando devem disponibilizar o recurso, investir nas obras turísticas. Além da verba estadual, também temos conversado com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil, Márcio França (PSDB), sobre a necessidade de destinação dos recursos federais. Uma das maiores dificuldades de Rio Grande da Serra era a falta de desenvolvimento dos projetos, sem essa etapa, não conseguimos pleitear nenhuma verba”, falou o prefeito Akira Auriani.

O chefe do Executivo busca ampliar a parceria entre Rio Grande da Serra com o município vizinho Ribeirão Pires e Santo André, responsável por Paranapiacaba, para fortalecer o turismo regional. “Apesar das cidades terem um perfil parecido, cada localidade pode acrescentar com um serviço diferente no roteiro turístico, por isso é importante essa integração”, destacou o gestor.

OUTRAS OBRAS

O município deve receber outras importantes intervenções nos próximos anos. Demanda antiga da população, o primeiro terminal rodoviário da cidade, em construção desde 2019, deverá ser inaugurado em maio do ano que vem, segundo previsão do chefe do Executivo. A obra custa atualmente R$ 12 milhões aos cofres municipais.

A prefeitura busca ainda recursos junto ao deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP) para reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. “Esse é o ano de organizar a casa. São muitas demandas, da população, da Câmara, e com pouco orçamento dificulta o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Nesses quatro primeiros meses do ano, trabalhamos para organizar toda parte interna da Prefeitura e agora vamos fazer o município crescer através de um bom planejamento”, disse Auriani.

Na área de segurança pública, outra iniciativa que deve ser entregue no mês de aniversário da cidade é a Central de Monitoramento de Rio Grande da Serra. O município já solicitou a integração com o banco de dados do governo do Estado para reconhecimento facial.

MOBILIDADE

A cidade aniversariante vive ainda a expectativa da mudança de local da estação de trem. Após reunião do prefeito Akira Auriani com o presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Michael Sotelo Cerqueira, a previsão é que ainda neste mês seja assinado a ordem de serviço para o início das obras, com recursos estaduais sem contrapartida municipal.

“A mudança da estação é um pedido antigo dos moradores por questões de mobilidade e segurança pública. Rio Grande é a única cidade que o trem ainda corta no meio. A nova parada ficará localizada ao lado do terminal rodoviário e a antiga, a segunda construída no Estado, seria utilizada pela Prefeitura para turismo e irá integrar o roteiro turístico com os outros equipamentos previstos”, ressaltou Auriani.

Rio Grande da Serra deve ganhar ainda o primeiro viaduto da sua história. O Paço está em tratativas com a MRS Logística, empresa responsável pela operação ferroviária de carga, para construção da edificação da estrutura viária que será erguida a partir da Casa dos Castelucci (na Estrada Guilherme Pinto Monteiro) até onde é hoje a funerária central (Rua Prefeito Cido Franco).

“Nossa cidade tem história, cultura e tudo que o mundo vem discutindo em relação à natureza e ao meio ambiente. Precisamos mostrar o potencial da cidade e o quanto o povo daqui é trabalhador, porém, sempre faltou oportunidade para que tudo isso pudesse crescer de fato. Nossa gestão irá trabalhar para o desenvolvimento do município e para que o Rio Grande possa se tornar grande de fato”, finalizou.