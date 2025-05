Chácara Silvestre recebe lazer para todas as idades em São Bernardo

A Chácara Silvestre, no bairro Nova Petrópolis, passa a integrar o circuito de lazer do Viva SBC a partir deste sábado e domingo, dias 3 e 4 de maio.

O espaço será mais uma opção de lazer gratuito para moradores de todas as idades, com programação das 14h às 20h. Entre as atrações estão atividades e brincadeiras para crianças e aulas de zumba ao ar livre, às 16h.

“Trazer as famílias, as pessoas de bem, para ocupar a cidade, para ajudar a cuidar dos nossos espaços e para terem momentos felizes em comunidade tem sido nosso objetivo desde o primeiro dia de governo do prefeito Marcelo Lima”, ressalta a secretária de Cultura de São Bernardo, Samara Dinis.

O projeto continua com ações na Praça Giovanni Breda, no bairro Assunção, e na Esplanada do Paço Municipal, no Centro. As atividades incluem brinquedos infláveis, brincadeiras populares, distribuição de pipoca, apresentações musicais e a presença de personagens como Batman, Homem Aranha e a Mulher Maravilha.

Das 14h às 18 horas, no sábado e no domingo, crianças e adultos poderão participar de brincadeiras tradicionais como pião, fubeca (bolinha de gude), ioiô, bambolê, corrida de saco, taco, peteca e pula corda. Na Esplanada, o programa prevê apresentações musicais no sábado, com o cantor sertanejo Marcello Bernardo, e no domingo, com o DJ Simão.

A proposta é oferecer alternativas de lazer acessível em diferentes pontos da cidade, promovendo o uso dos espaços públicos e o convívio entre as famílias.