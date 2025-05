Condomínio em São Bernardo está infestado por ratos

A Rua Beta Dragone, no bairro Cooperativa, em São Bernardo, está infestada de ratos, que invadem diariamente as áreas comuns e apartamentos do condomínio Três Marias, onde moram cerca de cem famílias. A situação tem se tornado preocupante para os moradores, que convivem com os roedores há cerca de quatro anos.

A aposentada Maria de Fátima Vieira, 66 anos, diz que todos os dias cruza com algum deles. “Hoje (ontem) mesmo matei um com a vassoura e outros moradores mataram mais dois. Eles sobem as escadas. A coisa está feia aqui com os ratos”, desabafa. O operador de máquinas Paulo Batista, 38, também conta que diariamente encontra algum roedor. “Eles sobem no portão do prédio, nas escadas, e tentam entrar nos nossos apartamentos.”

O porteiro Clebson Silvano da Silva, 39, diz que já foram feitas várias limpezas, porém, sem resultado. “Todo dia tem rato no prédio, que é limpo, não deixamos lixos nas escadas. O problema é que têm crianças e idosos. A situação está muito complicada. Isso é questão de saúde pública, precisamos de um apoio, porque não podemos sair colocando veneno e colocar em risco os cachorros e gatos”, afirma.

A situação está fora de controle porque os roedores formam ninhos e estão se reproduzindo rapidamente. Um dos síndicos do condomínio, Thiago da Silva Quintanilha, 40, afirma que já contrataram dedetização e estão sempre colocando veneno, mas não é o suficiente. “O veneno mata os grandes, aí aparecem os camundongos, porque eles fizeram ninho na caixa de esgoto. Já vedei o buraco que fizeram com concreto, mas eles saem por outro lugar. Enquanto a Prefeitura não limpar a valeta de esgoto o problema não acabará”, define. “Tudo começou quando foi iniciada uma construção no terreno baldio que havia ao lado. Os ratos se deslocaram, se reproduziram e nunca mais foram embora”, completa.

O síndico profissional Giovanni Gallo, explica que, uma vez atraídos, os ratos rapidamente se espalham. “Uma vez que os ratos estabelecem ninhadas em locais protegidos e próximos a fontes de alimento, o controle se torna mais complexo. Eles se reproduzem rapidamente, pois uma única fêmea pode gerar dezenas de filhotes por ano, e criam rotas de circulação subterrâneas e superficiais.”

A dona de casa Sandra Maria Ferreira, 57, fez uma reclamação para o Centro de Zoonoses do município pela última vez no dia 8 de janeiro, mas sem nenhum retorno até o momento. “Estou cobrando eles desde setembro do ano passado”, ressalta.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, informou que o atendimento da demanda está programado para a próxima semana (a partir do dia 5). A equipe de Controle de Roedores e Vetores pode ser acionada pelo telefone 0800-7708156 ou pelo e-mail ccz@saobernardo.sp.gov.br.