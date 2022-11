Estudante de Ribeirão Pires vence o Desafio de Redação e ganha bolsa de estudos

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC

Lara Delon

Especial para o Diário



30/11/2022 | 08:25



A 16ª edição do Desafio de Redação foi concluída nessa terça-feira (29) durante transmissão ao vivo nas redes sociais do Diário, com apresentação da jornalista Juliana Bontorim. Ao todo, foram 38 premiados entre as 247 escolas públicas e particulares do Grande ABC que participaram do concurso. "Eu estava estudando na hora que recebi a notícia. Não imaginava que eu ganharia", comentou Livia de Almeida Sartori, de 17 anos, premiada com uma bolsa de estudos integral em qualquer curso superior oferecido pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). "Quando a Juliana Bontorim me ligou (durante a transmissão ao vivo dos resultados), fiquei sem reação. Estou muito feliz e orgulhosa de mim", afirma a jovem que sonha em ser professora.

Com essa edição, além de prêmios como notebooks, televisões e tablets, o projeto já concedeu 18 bolsas integrais de estudo na USCS, sendo 16 para graduação e duas para pós-graduação. A partir do tema Resgate da Cidadania se faz com Solidariedade e Empatia, a aluna do Colégio ENAU de Ribeirão Pires ganhou na categoria quatro, direcionada para estudantes do terceiro ano do ensino médio, EJA e Telesala. "Participei do Desafio de Redação pela primeira vez no ensino fundamental. Minha escola sempre se inscreveu em premiações e nos incentivou a participar."

Livia contou que tinha dificuldades para escrever redações e, durante a pandemia, se desafiou a melhorar. "Eu sabia que precisava escrever bem por conta do vestibular. Então, continuei treinando até não ter tantos problemas. Meu hábito de leitura me ajudou muito", diz a garota que quer cursar geografia ou relações internacionais.

Graciela Guirro, professora de português de Lívia, disse que a aluna adora português e tem um ótimo desempenho. "Nós fizemos uma leitura sobre o tema, discutimos algumas ideias e ela escreveu a redação com os argumentos que achava mais pertinentes. Eu falei aos alunos que é de extrema importância esse desafio, porque valoriza a leitura, os conhecimentos da atualidade e, acima de tudo, cria repertório", analisa.

Durante a live, o diretor de redação do Diário, Sérgio Vieira, o diretor superintendente do jornal, Marcos Sidnei Bassi, e o reitor e professor da USCS, Leandro Prearo, exaltaram a importância do projeto para instigar a educação e o pensamento crítico no Grande ABC. O Desafio de Redação teve patrocínio do Vale dos Pinheirais e apoio do Instituto Ensina.

PRÊMIOS

Junto ao anúncio dos ganhadores do concurso, palavras-chave eram colocadas na tela e o internauta que escrevesse mais rápido o termo nos comentários ganhava ingressos para o Cinemark ou Magic City. Nessa etapa, mais 10 participantes foram contemplados.

Nas categorias um (6º ao 7º ano do ensino fundamental, EJA e Telessala), dois (8º e 9 ano do ensino fundamental, EJA e Telessala) e três (1º e 2º ano ensino médio, EJA e Telessala), o primeiro colocado de cada grupo recebeu um notebook e o segundo uma televisão. Na categoria quadro (3º ano do ensino médio, EJA e Telessala), além da bolsa integral de graduação ao primeiro colocado, o segundo lugar ganhou uma televisão.As quatro primeiras categorias também contavam com prêmios por cidade, o que acumulou a distribuição de 28 tablets.

O quinto grupo era formado por professores e o primeiro lugar recebeu um notebook. O ganhador da sexta categoria, equivalente aos membros da comunidade com ensino superior completo, foi premiado com uma bolsa de estudos integral para cursos de pósgraduação na USCS.

O vencedor desta categoria, Fernando Antonio da Silva, formado em história, afirma estar feliz por ter ganhado o prêmio. "Enviei minha redação aos 45 do segundo tempo. Agora, vou poder me especializar em alguma área da educação para seguir minha vocação, que é dar aula de história em escolas", diz.

A Escola Municipal de Ensino Professora Alcina Dantas Feijão, de São Caetano, se destacou ao inscrever 1.502 alunos no projeto e ganhará R$ 3.000.

O Diário entrará em contato com os ganhadores em um prazo de 60 dias para entregar os prêmios. Qualquer dúvida, pode ser resolvida pelo contato (11) 4435-8133.