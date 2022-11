O grande debate regional

Do Diário do Grande ABC



30/11/2022 | 08:45



A estudante Livia de Almeida Sartori, 17 anos e moradora de Ribeirão Pires, foi anunciada ontem (29) como vencedora da 16ª edição do Desafio de Redação, maior concurso literário do Brasil, promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Ela, assim como outros 81.122 concorrentes, escreveram sobre o tema Resgate da Cidadania se Faz com Solidariedade e Empatia. Todos puderam aproveitar a oportunidade para discorrer sobre a importância de se comprometer com o outro, comportamento ainda mais essencial em tempos de pandemia. Apontar assuntos relevantes e aguçar a comunidade para debatê-los é uma das obrigações dos que se preocupam com o bem-estar coletivo.

A parceria entre Diário e USCS, duas das principais instituições do Grande ABC, deu certo porque ambas defendem a educação e o debate de ideias como pilares de uma sociedade mais justa e igualitária. Tem sido assim ao longo do tempo. Desde 2007, data da primeira edição, não houve um só ano em que o tema do Desafio de Redação não abordasse alguma questão contemporânea e de suma importância para a comunidade regional. O perigo do crack e do álcool para a juventude, a escassez de água, a produção de lixo e o desserviço dos negacionistas no auge da pandemia foram, por exemplo, temas propostos pelos organizadores para o debate de alunos e professores.

Em 16 anos, o Desafio de Redação já recebeu cerca de 1,7 milhão de textos em que alunos, professores e, mais recentemente, representantes da comunidade discutiram temas importantes para o Grande ABC. É como se mais da metade dos 2,8 milhões de moradores das sete cidades tivessem participado do concurso literário. Além de divulgar com precisão os fatos mais relevantes, tarefa que consolidou a marca do Diário nos últimos 64 anos, o jornal também busca estimular o debate, ciente de que envolver a comunidade é o melhor caminho para se encontrar soluções para os problemas, tenham eles a dimensão que tiverem. Que venha a 17ª edição, que já está sendo preparada!