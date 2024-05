GCM de Ribeirão Pires apreende suspeito de tráfico de drogas em flagrante

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires deteve, em flagrante, suspeito de tráfico de drogas, no Parque Aliança, e que portava mais de 600 unidades de drogas em três sacolas. A apreensão ocorreu no final da noite de terça-feira (14).

A equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) estava passando pela Rua Murajuba quando avistou o suspeito oferecendo alguma coisa a uma outra pessoa. Como o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, os agentes de segurança abordaram os dois indivíduos.

Em busca pessoal, foram localizadas três sacolas com diversos tipos de entorpecentes. Duas sacolas estavam em pose do suspeito de tráfico de drogas, enquanto uma terceira estava pendurada na parede. Foi durante a revista que o indivíduo confessou que estava vendendo as drogas.

Os agentes da ROMU contaram, nas sacolas, 226 invólucros de cocaína, 234 eppendorfs de crack, 73 trouxinhas de maconha e 94 frascos com lança-perfume. Ao todo, 627 unidades de drogas foram apreendidas com o suspeito. A GCM ainda localizou R$ 210,60 em posse do detido.

Dessa forma, a GCM de Ribeirão Pires conduziu o suspeito de tráfico de drogas e a outra pessoa que estava com ele ao DP (Departamento de Polícia) de Ribeirão Pires. O delegado de plantão proferiu voz de prisão em flagrante do indivíduo, que está à disposição da Justiça.